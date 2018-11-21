Продолжение «Полицейского с Рублевки» стартует 3 декабря

Продолжение «Полицейского с Рублевки» начнется 3 декабря, эпизоды будут доступны только для подписчиков ТНТ-PREMIER, сообщает пресс-служба ТНТ.
фото: Пресс-служба канала ТНТ
В позапрошлом сезоне барвихинские менты «гастролировали» в московском районе Бескудниково. Испытав на себе все тяготы и лишения простой столичной жизни, они вернулись на Рублевку, но оказалось, что и здесь теперь тоже жизнь не сахар. На территории самого богатого поселка России орудует пироманьяк, превращающий все вокруг в пепел.
Ловить преступника будут одновременно две независимые следственные группы. В первой – грезящий генеральскими погонами Яковлев (Сергей Бурунов) и, начитавшийся Шерлока Холмса Мухич (Роман Попов), которому теперь везде мерещится профессор Мориарти. Во второй – Григорий Измайлов (Александр Петров) и Алиса Рыбкина (Рина Гришина).
Они работают по 24 часа в сутки: 12 часов собирают показания и выезжают на места преступлений, еще 12 тратят на непростые отношения. С одной стороны Гриша и Алиса страстные любовники, но с другой они кореша, друганы, коллеги. Гришины девушки – это отдельная тема нового сезона. Хотя бы потому, что их уже три: роскошная Кристина (Софья Каштанова), утонченная Алена (Татьяна Бабенкова) и свой парень Рыбкина. Яковлеву тоже подфартит на личном фронте, и он получит свое самое важное и ответственное задание — охранять женщину-замминистра.
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