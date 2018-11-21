Онлайн-кинотеатры отчитаются перед продюсерами

Российские онлайн-кинотеатры с 2019 года начнут отчитываться о своих доходах перед продюсерами, сообщают «Ведомости
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По словам источников издания, продюсеры и прокатчики недовольны тем, как сейчас онлайн-сервисы предоставляют данные по просмотрам и покупке контента. 16 ноября замминистра связи Алексей Волин провел совещание по этому вопросу с медиакомпаниями и онлайн-сервисами. В нем участвовали представители продюсерских компаний СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White (YBW), StarMedia, холдингов «СТС Медиа» и «Национальная медиа группа», прокатчиков «Вольга» и «Централ партнершип», онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko и «Яндекса».
На этом совещании продюсеры, прокатчики и онлайн-кинотеатры договорились, что к началу 2019 г. сервисы начнут предоставлять системе Nielsen (разработана на базе решения российской Data Screen) первые данные по контенту тех компаний, которые уже согласились на такую модель. Сначала это будут данные только по пользовательским платежам. Позднее компании обсудят аналогичную отчетность по подписной и рекламной модели. В конечном итоге это должна быть система отчетности, схожая с государственной системой единого кинобилета (ЕАИС), которая сейчас действует в офлайновых российских кинотеатрах.
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