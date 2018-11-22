В кинотеатре «Космос» пройдёт мини-ретроспектива Алексея Балабанова

В столичном кинотеатре «Космос» с 24 ноября по 5 декабря пройдёт мини-ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Согласно пресс-службе Москино, выступающего организатором программы вместе с проектом «АртПоказ», москвичам покажут дилогию «Брат»
, «Жмурки»
и «Груз 200»
.
Алексей Балабанов
— один из ведущих и самых неординарных современных российских кинематографистов, названный классиком ещё при жизни. Его фильмы вызывают противоречивые оценки, кто-то хвалит его за то, что он чувствовал время, кто-то, напротив, ругает за чрезмерное насилие и «чернуху». Но равнодушным его работы не оставляют никого.
«Я рассказываю то, что я знаю. Я считаю, что кино нужно снимать искренне и от души. Это то, что ты чувствуешь, то, что ты переживал когда-то или сейчас переживаешь — неважно, но это должно быть интересно и максимально реалистично», —
так охарактеризовал своё кино режиссёр.
Мало того, что многие фразы из фильмов Балабанова ушли в народ («Мухи у нас»
, «В чём сила, брат?»
), каждая его картина позволяет погрузиться не только в 90-е, но и в давно ушедшие годы. Даже когда Балабанов снимает про события конца XIX века («Про уродов и людей»
) и революции 1917 года («Морфий»
), у зрителя не возникает ощущения костюмного кино – он просто оказывается по ту сторону экрана. А ещё его фильмы с годами становятся лишь сильнее – в этом легко убедиться, пересмотрев их сейчас на большом экране.
Билеты можно приобрести на сайте mos-kino.ru
, на Рамблер/кассе
, а также в мобильном приложении Москино (App Store
, Google Play
).
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