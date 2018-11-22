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В кинотеатре «Космос» пройдёт мини-ретроспектива Алексея Балабанова

22 ноября
2018 год

Новости кино >>
22 ноября 2018
В столичном кинотеатре «Космос» с 24 ноября по 5 декабря пройдёт мини-ретроспектива фильмов Алексея Балабанова. Согласно пресс-службе Москино, выступающего организатором программы вместе с проектом «АртПоказ», москвичам покажут дилогию «Брат», «Жмурки» и «Груз 200».

Алексей Балабанов
фото: novayagazeta.ru

Алексей Балабанов — один из ведущих и самых неординарных современных российских кинематографистов, названный классиком ещё при жизни. Его фильмы вызывают противоречивые оценки, кто-то хвалит его за то, что он чувствовал время, кто-то, напротив, ругает за чрезмерное насилие и «чернуху». Но равнодушным его работы не оставляют никого.

«Я рассказываю то, что я знаю. Я считаю, что кино нужно снимать искренне и от души. Это то, что ты чувствуешь, то, что ты переживал когда-то или сейчас переживаешь — неважно, но это должно быть интересно и максимально реалистично», — так охарактеризовал своё кино режиссёр.

«Брат 2»

Мало того, что многие фразы из фильмов Балабанова ушли в народ («Мухи у нас», «В чём сила, брат?»), каждая его картина позволяет погрузиться не только в 90-е, но и в давно ушедшие годы. Даже когда Балабанов снимает про события конца XIX века («Про уродов и людей») и революции 1917 года («Морфий»), у зрителя не возникает ощущения костюмного кино – он просто оказывается по ту сторону экрана. А ещё его фильмы с годами становятся лишь сильнее – в этом легко убедиться, пересмотрев их сейчас на большом экране.

Билеты можно приобрести на сайте mos-kino.ru, на Рамблер/кассе, а также в мобильном приложении Москино (App Store, Google Play).
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