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Юбилей Джейми Ли Кёртис

22 ноября
2018 год

Новости кино >>
22 ноября 2018
Сегодня, 22 ноября, исполнилось 60 лет знаменитой американской актрисе кино и телевидения, детской писательнице, изобретателю, крёстной матери Джейка Джиленхолла, подруге Сигурни Уивер, поклоннице «Вселенной Warcraft», меценату и «королеве крика» Джейми Ли Кёртис.

Юбилей Джейми Ли Кёртис

Будущая звезда хорроров и комедий родилась 22 ноября 1958 года в Лос-Анджелесе в семье актёров Джанет Ли и Тони Кёртиса. Её сёстры Келли и Аллегра тоже являются актрисами. Дедушка и бабушка по отцовской линии были еврейскими иммигрантами из Венгрии, а бабушка и дедушка с материнской стороны — датчане. В 1962-м родители развелись, после развода Джейми и Келли остались с матерью. В 1976-м, после окончания средней школы в Беверли-Хиллз и колледжа в Коннектикуте, она поступила в Тихоокеанский университет в Стоктоне на отделение социальной работы, но после первого семестра предпочла учёбе актёрскую карьеру.

В качестве актрисы дебютировала небольшими ролями в ряде популярных сериалов («Коломбо», «Ангелы Чарли», «Лодка любви»), после чего в 1978 году на неё обратили внимание Джон Карпентер и Дебра Хилл, задумавшие снять хоррор под названием «Хэллоуин». Так на свет появилась Лори Строуд, послужившая главной мишенью маньяка Майкла Майерса на протяжении пяти фильмов хоррор-серии. Последний раз она предстала в образе Лори в этом году в «Хэллоуине» Дэвида Гордона Грина.

«Хэллоуин»

Помимо «Хэллоуина», Джейми также сыграла ещё в нескольких страшных фильмах («Поезд страха», «Школьный бал», «Туман» Карпентера и «Дорожные игры»), из-за чего её и прозвали «королевой крика». По словам кинокритика Роджера Эберта, фильмы ужасов в начале 80-х были перенасыщены присутствием в них Джейми Ли Кёртис, подобно как Борис Карлофф не выходил из этого жанра в 1930-х годах. Поэтому в 1983-м актриса решилась на смену амплуа, снявшись в комедии Джона Лэндиса «Поменяться местами» и психологической драме «Любовное письмо». Её комедийный талант расцвёл благодаря ролям аферистки Ванды Гершвиц в «Рыбке по имени Ванда» Чарльза Крайтона и жены спецагента Хелен Таскер в «Правдивой лжи» Джеймса Кэмерона, а драматический дар она проявила в образе женщины-полицейского Меган Тернер из «Воронёной стали» Кэтрин Бигелоу.

На счету звезды более 70 ролей в кино и на телевидении. Она также снялась в таких известных фильмах и сериалах, как «Бак Роджерс в 25 веке», «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении», «Моя девочка», «Вечно молодой», «Вирус», «Портной из Панамы», «Чумовая пятница», «Крошка из Беверли Хиллз», «Снова ты», «Вероника Марс» и «Королевы крика». Обладательница десяти наград, среди которых премия BAFTA, два «Золотых глобуса» и «Сатурн». Замужем за режиссёром и композитором Кристофером Гестом.
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