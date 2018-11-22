Юбилей Джейми Ли Кёртис

Сегодня, 22 ноября
, исполнилось 60
лет знаменитой американской актрисе кино и телевидения, детской писательнице, изобретателю, крёстной матери Джейка Джиленхолла
, подруге Сигурни Уивер
, поклоннице «Вселенной Warcraft», меценату и «королеве крика» Джейми Ли Кёртис
.
Будущая звезда хорроров и комедий родилась 22 ноября 1958
года в Лос-Анджелесе в семье актёров Джанет Ли
и Тони Кёртиса
. Её сёстры Келли
и Аллегра
тоже являются актрисами. Дедушка и бабушка по отцовской линии были еврейскими иммигрантами из Венгрии, а бабушка и дедушка с материнской стороны — датчане. В 1962-м родители развелись, после развода Джейми и Келли остались с матерью. В 1976-м, после окончания средней школы в Беверли-Хиллз и колледжа в Коннектикуте, она поступила в Тихоокеанский университет в Стоктоне на отделение социальной работы, но после первого семестра предпочла учёбе актёрскую карьеру.
В качестве актрисы дебютировала небольшими ролями в ряде популярных сериалов («Коломбо»
, «Ангелы Чарли»
, «Лодка любви»
), после чего в 1978 году на неё обратили внимание Джон Карпентер
и Дебра Хилл
, задумавшие снять хоррор под названием «Хэллоуин»
. Так на свет появилась Лори Строуд, послужившая главной мишенью маньяка Майкла Майерса на протяжении пяти фильмов хоррор-серии. Последний раз она предстала в образе Лори в этом году в «Хэллоуине» Дэвида Гордона Грина
.
Помимо «Хэллоуина», Джейми также сыграла ещё в нескольких страшных фильмах («Поезд страха»
, «Школьный бал»
, «Туман»
Карпентера и «Дорожные игры»
), из-за чего её и прозвали «королевой крика». По словам кинокритика Роджера Эберта
, фильмы ужасов в начале 80-х были перенасыщены присутствием в них Джейми Ли Кёртис, подобно как Борис Карлофф
не выходил из этого жанра в 1930-х годах. Поэтому в 1983-м актриса решилась на смену амплуа, снявшись в комедии Джона Лэндиса «Поменяться местами»
и психологической драме «Любовное письмо»
. Её комедийный талант расцвёл благодаря ролям аферистки Ванды Гершвиц в «Рыбке по имени Ванда» Чарльза Крайтона
и жены спецагента Хелен Таскер в «Правдивой лжи» Джеймса Кэмерона
, а драматический дар она проявила в образе женщины-полицейского Меган Тернер из «Воронёной стали» Кэтрин Бигелоу
.
На счету звезды более 70
ролей в кино и на телевидении. Она также снялась в таких известных фильмах и сериалах, как «Бак Роджерс в 25 веке»
, «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении»
, «Моя девочка»
, «Вечно молодой»
, «Вирус»
, «Портной из Панамы»
, «Чумовая пятница»
, «Крошка из Беверли Хиллз»
, «Снова ты»
, «Вероника Марс»
и «Королевы крика
». Обладательница десяти наград, среди которых премия BAFTA, два «Золотых глобуса» и «Сатурн». Замужем за режиссёром и композитором Кристофером Гестом
.
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