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Вадим Перельман снимает «Уроки персидского» о Холокосте

22 ноября
2018 год

Новости кино >>
22 ноября 2018
Вадим Перельман приступил к съёмкам фильма «Уроки персидского» с Науэлем Пересом Бискаяртом и Ларсом Айдингером в главных ролях. Этот международный и мультиязычный проект (французский и немецкий языки) – результат совместного производства трёх стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси («Беларусьфильм»), сообщает пресс-служба кинокомпании Hype Film.

Ларс Айдингер / Науэль Перес Бискаярт

Сценарий к фильму написал российский эмигрант Илья Цофин, живущий в Берлине. За визуальную составляющую отвечает оператор Владислав Опельянц. Съёмки пройдут в Минске и других городах Беларуси, а выход в международный прокат запланирован в 2019 году.

Зрителям поведают историю о том, как в 1942 году бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье, оказавшись в концлагере, выдаёт себя за перса – для него это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к повару концлагеря Клаусу Коху, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха – еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Вадим Перельман
фото: Andrew H. Walker

«Я понял, что безумно хочу снять этот фильм два года назад, когда впервые прочёл сценарий. Эта история очень тронула меня своим драматизмом и поэзией. Она разворачивалась, словно талантливое музыкальное произведение – становилась всё громче, её звучание нарастало и, наполненное чистой эмоцией, завершалось крещендо. Я очень рад, что у меня есть возможность работать с таким материалом. Мне кажется, что у этого фильма о Холокосте есть особая тональность, отличающая его от многих других. "Уроки персидского" – очень важная, мощная и драматичная история, но в ней есть место и юмору, оптимизму, надежде, иронии, вере в гуманизм. Я искренне надеюсь, что всё это найдёт отклик у зрителей во всем мире», – рассказал режиссёр.

По словам продюсера картины Ильи Стюарта, для Hype Film «это важный опыт производства картины, которая рассчитана на международного зрителя. Мы всегда ставили себе цель не ограничиваться территориями, а стараться ориентироваться на глобального кинозрителя, вне зависимости от языка, на котором говорят герои фильма. История получила большой отклик как среди потенциальных партнёров и со-продюсеров в Европе, так и от ведущих европейских актёров. Актёрский ансамбль, который нам в итоге удалось собрать, по-настоящему мощный. Мы с нетерпением ждём возможности приступить к работе над продвижением картины уже на ближайших кинорынках».
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