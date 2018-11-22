Алессандро Ниволу позвали в приквел «Клана Сопрано»

Алессандро Ниволе
предложена одна из главных ролей в полнометражном приквеле «Клана Сопрано»
. Согласно Variety
, актёр может сыграть дядю Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини
) и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли
) по имени Ричард «Дики» Молтисанти.
События картины «Многие святые Ньюарка»
(The Many Saints of Newark) развернутся в 60-х годах. В центре сюжета – противостояния итальянских и афроамериканских гангстеров.
Ленту поставит Алан Тейлор
, снявший девять эпизодов для оригинала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом
, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер
, который также работал над сериалом.
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