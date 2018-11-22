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Алессандро Ниволу позвали в приквел «Клана Сопрано»

22 ноября
2018 год

Новости кино >>
22 ноября 2018
Алессандро Ниволе предложена одна из главных ролей в полнометражном приквеле «Клана Сопрано». Согласно Variety, актёр может сыграть дядю Тони Сопрано (Джеймс Гандольфини) и отца Кристофера Молтисанти (Майкл Империоли) по имени Ричард «Дики» Молтисанти.


События картины «Многие святые Ньюарка» (The Many Saints of Newark) развернутся в 60-х годах. В центре сюжета – противостояния итальянских и афроамериканских гангстеров.

Ленту поставит Алан Тейлор, снявший девять эпизодов для оригинала. Сценарий вместе с создателем знаменитого телешоу Дэвидом Чейзом, выступающим продюсером приквела, готовит Лоуренс Коннер, который также работал над сериалом.
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