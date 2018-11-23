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Объявлена дата проката фильма «Завод» Юрия Быкова

23 ноября
2018 год

Новости кино >>
23 ноября 2018
Фильм «Завод» Юрия Быкова выйдет на российские экраны 7 февраля 2019 года, сообщает компания WDSSPR, ответственная за прокат ленты.

Объявлена дата проката фильма «Завод» Юрия Быкова

«Завод» – это история группы простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, который решил разорить завод, которому они отдали всю жизнь. Исход боя решит, кто прав: богатые или бедные. Оператором проекта выступил Владимир Ушаков. Главные роли в триллере исполнили Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Александр Бухаров и Иван Янковский.

Компания WDSSPR в следующем году выпустит еще несколько российских картин. Так, комедия «Любовницы» с участием Паулины Андреевой, Александры Бортич и Юлии Александровой выйдет в прокат 28 февраля, 14 марта компания выпустит хоррор «Пиковая Дама. Зазеркалье», 21 марта – комедию Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», а 9 мая – новую ленту Павла Лунгина «Братство».

Что же касается студийных релизов, то 7 марта на российские экраны выйдет «Капитан Марвел», 28 марта – «Дамбо» Тима Бертона, 25 апреля – четвертые «Мстители», 23 мая – «Аладдин» Гая Ричи, 20 июня – четвертая «Историю игрушек», а 18 июля – «Король Лев» Джона Фавро.
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