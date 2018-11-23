Объявлена дата проката фильма «Завод» Юрия Быкова

Фильм «Завод
» Юрия Быкова
выйдет на российские экраны 7 февраля 2019 года, сообщает компания WDSSPR, ответственная за прокат ленты.
«Завод» – это история группы простых рабочих из глубинки, которые узнают, что их завод собираются закрыть, а их всех уволить. Рабочие берут в заложники олигарха, который решил разорить завод, которому они отдали всю жизнь. Исход боя решит, кто прав: богатые или бедные. Оператором проекта выступил Владимир Ушаков
. Главные роли в триллере исполнили Денис Шведов
, Андрей Смоляков
, Владислав Абашин
, Александр Бухаров
и Иван Янковский
.
Компания WDSSPR в следующем году выпустит еще несколько российских картин. Так, комедия «Любовницы
» с участием Паулины Андреевой
, Александры Бортич
и Юлии Александровой
выйдет в прокат 28 февраля, 14 марта компания выпустит хоррор «Пиковая Дама. Зазеркалье
», 21 марта – комедию Резо Гигинеишвили
«Трезвый водитель
», а 9 мая – новую ленту Павла Лунгина
«Братство
».
Что же касается студийных релизов, то 7 марта на российские экраны выйдет «Капитан Марвел
», 28 марта – «Дамбо
» Тима Бертона
, 25 апреля – четвертые «Мстители
», 23 мая – «Аладдин
» Гая Ричи
, 20 июня – четвертая «Историю игрушек
», а 18 июля – «Король Лев
» Джона Фавро
.