Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября

Полнометражное продолжение фантастического экшена «Чернобыль. Зона отчуждения» выйдет в широкий прокат 10 октября 2019 года. Дату премьеры объявили директор ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер Евгений Никишов, представляя «Чернобыль. Зона отчуждения» в рамках презентации компании «Централ Партнершип» на 107-м российском кинорынке в Москве, сообщает пресс-служба канала ТВ-3.
фото: Пресс-служба канала ТВ-3
Сценарий полного метра хранится в строжайшей тайне. Известно только, что история была написана одновременно с предыдущими сезонами и создавалась именно для воплощения в кино, а не на ТВ. Одной из «фишек» фильма будут три разных концовки истории. Как именно это будет реализовано, пока также держится в секрете.
«Чернобыль. Зона отчуждения» поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Для этого им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения Зоны отчуждения. Полнометражный фильм даст ответы на все загадки и интриги, а его создатели обещают выкрутить до максимума динамичность действия, зрелищность экшен-сцен и качество визуальных спецэффектов. Автором сценария нового «Чернобыля» вновь выступил Илья Куликов, режиссером стал Дмитрий Киселёв.