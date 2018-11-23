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Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября

23 ноября
2018 год

Новости кино >>
23 ноября 2018
Полнометражное продолжение фантастического экшена «Чернобыль. Зона отчуждения» выйдет в широкий прокат 10 октября 2019 года. Дату премьеры объявили директор ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер Евгений Никишов, представляя «Чернобыль. Зона отчуждения» в рамках презентации компании «Централ Партнершип» на 107-м российском кинорынке в Москве, сообщает пресс-служба канала ТВ-3.

Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября
фото: Пресс-служба канала ТВ-3

Сценарий полного метра хранится в строжайшей тайне. Известно только, что история была написана одновременно с предыдущими сезонами и создавалась именно для воплощения в кино, а не на ТВ. Одной из «фишек» фильма будут три разных концовки истории. Как именно это будет реализовано, пока также держится в секрете.

Съёмки «Чернобыля» идут прямо сейчас в Москве и Подмосковье с участием всех звезд проекта. Компанию героям Константина Давыдова, Кристины Казинской, Сергея Романовича, Анвара Халилулаева, Валерии Дмитриевой, Евгения Стычкина и Ильи Щербинина составили новые персонажи в исполнении Владимира Ильина, Артёма Сучкова, Евгения Сытого и Сергея Дрейдена.

«Чернобыль. Зона отчуждения» поставит точку в истории пятерых подростков, попытавшихся предотвратить самую известную в мире техногенную катастрофу. Для этого им придётся вернуться, туда, откуда все начиналось – в Чернобыль, чтобы разгадать тайну происхождения Зоны отчуждения. Полнометражный фильм даст ответы на все загадки и интриги, а его создатели обещают выкрутить до максимума динамичность действия, зрелищность экшен-сцен и качество визуальных спецэффектов. Автором сценария нового «Чернобыля» вновь выступил Илья Куликов, режиссером стал Дмитрий Киселёв.
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Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября фотографии
Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября фотографии
Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября фотографии
Полнометражное продолжение «Чернобыля. Зоны отчуждения» выйдет 10 октября фотографии
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