Гарри Бардин собирает деньги на новый мультфильм

Режиссер анимационного кино, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Гарри Бардин
собирает на краудфандинг-платформе Planeta.ru
деньги на свой новый мультфильм. Ранее три картины режиссера – «Три мелодии
», «Слушая Бетховена
» и «Болеро 17
» уже были созданы с помощью народного финансирования.
«Мой новый фильм будет адресован детской аудитории и не только. Герои фильма – дети. Место действия – песочница. Однако приоткрывать секреты и тайны будущего фильма я не могу. Надеюсь, что гарантией будет моё имя и снятые до этого 25 мультфильмов
», – отмечает в своем обращении Бардин.
В фильме будет использована классическая музыка Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. Вся работа по подготовке к съемкам и сама съемка будет делаться вручную.
«Снимать будем на пленку. Обработку пленки в лаборатории, запись музыки, финальную обработку изображения и сведение со звуком мы сделаем на «Мосфильме». На создание фильма нам потребуется не менее одного года. В работе над фильмом примут участие 15 сотрудников студии «Стайер
», – подчеркивает режиссер.
Сбор средств рассчитан на 100 дней, за это время планируется собрать 3,5 млн рублей. Общий бюджет фильма – 6 млн.