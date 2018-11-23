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Гарри Бардин собирает деньги на новый мультфильм

23 ноября
2018 год

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23 ноября 2018
Режиссер анимационного кино, обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Гарри Бардин собирает на краудфандинг-платформе Planeta.ru деньги на свой новый мультфильм. Ранее три картины режиссера – «Три мелодии», «Слушая Бетховена» и «Болеро 17» уже были созданы с помощью народного финансирования.

Гарри Бардин собирает деньги на новый мультфильм

«Мой новый фильм будет адресован детской аудитории и не только. Герои фильма – дети. Место действия – песочница. Однако приоткрывать секреты и тайны будущего фильма я не могу. Надеюсь, что гарантией будет моё имя и снятые до этого 25 мультфильмов», – отмечает в своем обращении Бардин.

В фильме будет использована классическая музыка Михаила Глинки, Сергея Рахманинова и Фредерика Шопена. Вся работа по подготовке к съемкам и сама съемка будет делаться вручную.

«Снимать будем на пленку. Обработку пленки в лаборатории, запись музыки, финальную обработку изображения и сведение со звуком мы сделаем на «Мосфильме». На создание фильма нам потребуется не менее одного года. В работе над фильмом примут участие 15 сотрудников студии «Стайер», – подчеркивает режиссер.

Сбор средств рассчитан на 100 дней, за это время планируется собрать 3,5 млн рублей. Общий бюджет фильма – 6 млн.
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