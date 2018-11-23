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Завершились съемки «Потерянных» с Аристархом Венесом

23 ноября
2018 год

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23 ноября 2018
В Москве завершились съёмки проекта «Потерянные», режиссером которого выступил Роман Волобуев, сообщает продюсерская компания «Среда» на своей странице в Facebook.

Завершились съемки «Потерянных» с Аристархом Венесом
фото: Продюсерская компания "Среда"

По сюжету внутренние страхи и конфликты не позволяют главному герою Павлу найти себя. Он ни к чему не стремится, работает курьером у местного криминального авторитета Германа. Лёгкие деньги – лёгкая жизнь. Павел не хочет ни к кому привязываться, чтобы потом не было слишком больно. Ведь когда-то он уже потерял собственного отца. Мать считает, что тот просто бросил семью. Но Павел уверен, что с отцом что-то случилось, и до сих пор надеется его найти.

Главную роль играет Аристарх Венес. Кроме него в «Потерянных» также задействованы Кристина Казинская, Анна Шепелева, Федор Лавров, Сергей Епишев, Александр Голубков, Павел Чинарев и другие артисты. Оператором выступает Эдуард Мошкович, художником-постановщиком – Екатерина Щеглова. Продюсерская группа включает в себя Александра Цекало, Александру Ремизову, Егора Баранова и Наталью Конобейскую.
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Завершились съемки «Потерянных» с Аристархом Венесом фотографии
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