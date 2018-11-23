Завершились съемки «Потерянных» с Аристархом Венесом

В Москве завершились съёмки проекта «Потерянные», режиссером которого выступил Роман Волобуев, сообщает продюсерская компания «Среда» на своей странице в Facebook.
фото: Продюсерская компания "Среда"
По сюжету внутренние страхи и конфликты не позволяют главному герою Павлу найти себя. Он ни к чему не стремится, работает курьером у местного криминального авторитета Германа. Лёгкие деньги – лёгкая жизнь. Павел не хочет ни к кому привязываться, чтобы потом не было слишком больно. Ведь когда-то он уже потерял собственного отца. Мать считает, что тот просто бросил семью. Но Павел уверен, что с отцом что-то случилось, и до сих пор надеется его найти.