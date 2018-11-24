Наталье Крачковской исполнилось бы 80 лет

Сегодня, 24 ноября
, исполнилось 80
лет со дня рождения популярной советской и российской актрисы кино, театра и телевидения, заслуженной артистки России Натальи Крачковской
.
Наталья Леонидовна Белогорцева
родилась в Москве 24 ноября 1938
года в семье актрисы Театра имени Пушкина Марии Зотовны Фониной
. После окончания школы подала документы сразу в два ВУЗа — историко-архивный институт и во ВГИК, где и стала учиться на курсе Владимира Белокурова
. Через некоторое время врачи запретили ей продолжать обучение, поскольку она временно потеряла зрение из-за автомобильной аварии, и Крачковская начала сниматься в кино — сначала в массовых сценах, а затем в эпизодах.
Первыми значимыми ролями актрисы стали Верунька в фильме Владимира Басова «Битва в пути»
и мадам Грицацуева в экранизации произведения Ильфа и Петрова «12 стульев»
, режиссёром которой выступил Леонид Гайдай
. Впоследствии Крачковская снялась во множестве любимых зрителями картин, среди которых «Эта весёлая планета»
, «Не может быть!»
, «Мама»
, «Иван Васильевич меняет профессию»
, «Место встречи изменить нельзя»
, «Покровские ворота»
, «Человек с бульвара Капуцинов»
, «Аферисты»
, «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
и многих другие. Всего на её счету более 130 ролей в кино и на телевидении.
В 2001 году была создана «Школа актёрского мастерства Натальи Крачковской», которая специализировалась на обучении детей. В последние годы Наталья Леонидовна снималась в телевизионных фильмах и сериалах, принимала участие в телепрограммах, играла в антрепризах. Замечательная комедийная и характерная актриса скончалась утром 3 марта 2016
года на 78-м году жизни в Москве. Похоронена на Троекуровском кладбище.