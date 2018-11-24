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Наталье Крачковской исполнилось бы 80 лет

24 ноября
2018 год

Новости кино >>
24 ноября 2018
Сегодня, 24 ноября, исполнилось 80 лет со дня рождения популярной советской и российской актрисы кино, театра и телевидения, заслуженной артистки России Натальи Крачковской.

Наталье Крачковской исполнилось бы 80 лет

Наталья Леонидовна Белогорцева родилась в Москве 24 ноября 1938 года в семье актрисы Театра имени Пушкина Марии Зотовны Фониной. После окончания школы подала документы сразу в два ВУЗа — историко-архивный институт и во ВГИК, где и стала учиться на курсе Владимира Белокурова. Через некоторое время врачи запретили ей продолжать обучение, поскольку она временно потеряла зрение из-за автомобильной аварии, и Крачковская начала сниматься в кино — сначала в массовых сценах, а затем в эпизодах.

Первыми значимыми ролями актрисы стали Верунька в фильме Владимира Басова «Битва в пути» и мадам Грицацуева в экранизации произведения Ильфа и Петрова «12 стульев», режиссёром которой выступил Леонид Гайдай. Впоследствии Крачковская снялась во множестве любимых зрителями картин, среди которых «Эта весёлая планета», «Не может быть!», «Мама», «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Покровские ворота», «Человек с бульвара Капуцинов», «Аферисты», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и многих другие. Всего на её счету более 130 ролей в кино и на телевидении.

В 2001 году была создана «Школа актёрского мастерства Натальи Крачковской», которая специализировалась на обучении детей. В последние годы Наталья Леонидовна снималась в телевизионных фильмах и сериалах, принимала участие в телепрограммах, играла в антрепризах. Замечательная комедийная и характерная актриса скончалась утром 3 марта 2016 года на 78-м году жизни в Москве. Похоронена на Троекуровском кладбище.
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12 стульевАферистыБитва в путиИван Васильевич меняет профессиюМамаМесто встречи изменить нельзяНа Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дождиНе может быть!Покровские воротаЧеловек с бульвара КапуциновЭта весёлая планета

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