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Премьера третьего сезона «Пса» состоится в конце осени

24 ноября
2018 год

Новости кино >>
24 ноября 2018
28 ноября в 21.00 в эфире НТВ состоится премьера третьего сезона остросюжетного детектива «Пёс» с Никитой Панфиловым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера третьего сезона «Пса» состоится в конце осени
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

В новом сезоне Макс (Панфилов) снова окажется в центре преступных перипетий. Ему в очередной раз придётся показать, на что он способен. Пёс по-прежнему его самый верный друг и соратник. Максим продолжает работать вместе с бывшей женой Леной (Ольга Олексий) и бывшим лучшим другом Алексеем (Андрей Саминин). Отношения Макса и Лены неопределённые: это постоянно провоцирует Леонидова на ревность. Гнездилов (Михаил Жонин) продолжает доказывать, что он самый лучший сыщик и знает всё лучше остальных: выдвигая свои теории по каждому делу и следуя своему маршруту расследований, он по-прежнему попадает в нелепые и смешные ситуации. В новых сериях Максу предстоит расследовать загадочные убийства и ограбления, найти опасных преступников, а также появится возможность понаблюдать за дружескими и рабочими отношениями нетипичных напарников следственного отдела.

«Новый сезон "Пса" станет одним из самых самых лучших сезонов. Больше юмора, больше драк, больше экшена. Сценарий стал интереснее, а это значит, что сюжет будет более динамичным и захватывающим. Ещё характерной особенностью станет то, что Гнездилова будет больше: он по-прежнему выдвигает какие-то свои мысли, из-за которых он попадает в курьёзные и нелепые ситуации. Ну и, конечно же, новый Пёс! Он – большой молодец!», – рассказал Никита Панфилов.
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