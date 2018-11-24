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«Великий Гэтсби» ради YouTube поменяет цвет кожи

24 ноября
2018 год

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24 ноября 2018
У «Великого Гэтсби» появится приквел. Согласно Deadline, компания Stampede создаст для платного видеосервиса YouTube Premium сериал «Гэтс» («Gatz»), основанный на романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

«Великий Гэтсби» (1974)

Зрителям поведают о представителе смешанной расы Джее Гэтсби и его жизни в эпоху расцвета афроамериканской культуры в 20–30-х годах XX века, получившую впоследствии название Гарлемский ренессанс.

Грег Силверман и Пол Шапиро выступают шоураннерами сериала. Других подробностей о проекте пока нет.

Роман Фицджеральда, появившийся на свет в 1925 году, был пять раз экранизирован. Самыми известными исполнителями роли Гэтсби являются Роберт Редфорд и Леонардо ДиКаприо.
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