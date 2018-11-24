«Великий Гэтсби» ради YouTube поменяет цвет кожи

У «Великого Гэтсби»
появится приквел. Согласно Deadline
, компания Stampede создаст для платного видеосервиса YouTube Premium сериал «Гэтс»
(«Gatz»), основанный на романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
.
Зрителям поведают о представителе смешанной расы Джее Гэтсби и его жизни в эпоху расцвета афроамериканской культуры в 20–30-х годах XX века, получившую впоследствии название Гарлемский ренессанс.
Грег Силверман
и Пол Шапиро
выступают шоураннерами сериала. Других подробностей о проекте пока нет.
Роман Фицджеральда, появившийся на свет в 1925 году, был пять раз экранизирован. Самыми известными исполнителями роли Гэтсби являются Роберт Редфорд
и Леонардо ДиКаприо
.