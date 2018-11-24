Завершились съёмки сериала «Порт»

Режиссёр Нурбек Эген
завершил в Калининграде съёмки сериала «Порт»
. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Среда», ответственной за производство многосерийной картины.
В центре событий – Лев Гарин: харизматичный и привлекательный коррумпированный таможенник. «Плохой» по общепринятым понятиям, но «хороший» в рамках конкретной интриги. История начинается с громкого преступления: бесследно исчезли крупный предприниматель Платон и его жена Ариадна, которая по совместительству была возлюбленной Льва. Главный герой поставлен перед выбором: уступить шантажистам (и поставить под угрозу свою карьеру) или не уступить (и поставить под угрозу жизнь Ариадны). По мере развития событий любовная связь Ариадны и Льва оказывается не просто ловушкой, но бездной, в которую валится вся жизнь героя. Уже не рассчитывая спастись самому, но отчаянно пытаясь найти способ спасти семью, Лев стремится понять, кто и за что мстит ему так последовательно и изощренно.
В сериале заняты Роман Маякин
, Вильма Кутавичюте
, Наташа Швец
, Дарья Мингазетдинова
, Сергей Козик
, Михаил Тройник
и другие актёры.
За визуальную составляющую отвечают оператор Мария Соловьёва
и художник Максим Жуков
. Сценарий написали Анна Старобинец
, Родион Белецкий
, Александр Гаррос
, Александр Матвеев
и Мария Трубникова
. В продюсерскую команду входят Александр Цекало
, Иван Самохвалов
, Александра Ремизова
, Дмитрий Нелидов
и Пётр Шахлевич
. Премьера «Порта» состоится на Первом канале.