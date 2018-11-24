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Завершились съёмки сериала «Порт»

24 ноября
2018 год

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24 ноября 2018
Режиссёр Нурбек Эген завершил в Калининграде съёмки сериала «Порт». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Среда», ответственной за производство многосерийной картины.


В центре событий – Лев Гарин: харизматичный и привлекательный коррумпированный таможенник. «Плохой» по общепринятым понятиям, но «хороший» в рамках конкретной интриги. История начинается с громкого преступления: бесследно исчезли крупный предприниматель Платон и его жена Ариадна, которая по совместительству была возлюбленной Льва. Главный герой поставлен перед выбором: уступить шантажистам (и поставить под угрозу свою карьеру) или не уступить (и поставить под угрозу жизнь Ариадны). По мере развития событий любовная связь Ариадны и Льва оказывается не просто ловушкой, но бездной, в которую валится вся жизнь героя. Уже не рассчитывая спастись самому, но отчаянно пытаясь найти способ спасти семью, Лев стремится понять, кто и за что мстит ему так последовательно и изощренно.

В сериале заняты Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наташа Швец, Дарья Мингазетдинова, Сергей Козик, Михаил Тройник и другие актёры.


За визуальную составляющую отвечают оператор Мария Соловьёва и художник Максим Жуков. Сценарий написали Анна Старобинец, Родион Белецкий, Александр Гаррос, Александр Матвеев и Мария Трубникова. В продюсерскую команду входят Александр Цекало, Иван Самохвалов, Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов и Пётр Шахлевич. Премьера «Порта» состоится на Первом канале.
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