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Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны

24 ноября
2018 год

Новости кино >>
24 ноября 2018
В сети появился тизер-трейлер музыкального приключенческого фильма «Король Лев» режиссёра Джона Фавро («Книга джунглей»). Знакомый с детства мультфильм, в 1994 году получивший 2 премии «Оскар», возвращается на экраны в новом, ещё более зрелищном и драматичном воплощении.


По сюжету молодой львенок Симба изгнан после смерти отца Муфасы своим злым дядей Шрамом. Он вынужден сам заботиться о себе, поэтому подружился с двумя странными зверями - Пумбой и Тимоном. Любимые герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. С помощью уникальных цифровых технологий действие выглядит очень реалистично и позволяет зрителям разглядеть всю цветовую палитру бескрайней саванны, соприкоснуться с настоящей дикой природой и по-настоящему стать частью этого завораживающего мира.

Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны

В команду создателей фильма вошли и те, кто работал над оригинальным мультфильмом: композитор Ханс Циммер и актёр Джеймс Эрл Джонс, подаривший свой голос Муфасе. Среди актёров озвучения также значатся Сет Роген (Пумба), Дональд Гловер (Симба), Альфре Вудард (Сараби), Чьюител Эджиофор (Шрам), Билли Айкнер (Тимон), Кигэн Майкл Ки (Камари), Бейонсе (Нала) и другие.

В российском прокате «Король Лев» зарычит 18 июля 2019 года.
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Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны фотографии
Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны фотографии
Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны фотографии
Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны фотографии
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