Да здравствует Король! Симба крадётся на экраны

В сети появился тизер-трейлер музыкального приключенческого фильма «Король Лев»
режиссёра Джона Фавро
(«Книга джунглей»
). Знакомый с детства мультфильм
, в 1994 году получивший 2 премии «Оскар», возвращается на экраны в новом, ещё более зрелищном и драматичном воплощении.
По сюжету молодой львенок Симба изгнан после смерти отца Муфасы своим злым дядей Шрамом. Он вынужден сам заботиться о себе, поэтому подружился с двумя странными зверями - Пумбой и Тимоном. Любимые герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. С помощью уникальных цифровых технологий действие выглядит очень реалистично и позволяет зрителям разглядеть всю цветовую палитру бескрайней саванны, соприкоснуться с настоящей дикой природой и по-настоящему стать частью этого завораживающего мира.
В команду создателей фильма вошли и те, кто работал над оригинальным мультфильмом: композитор Ханс Циммер
и актёр Джеймс Эрл Джонс
, подаривший свой голос Муфасе. Среди актёров озвучения также значатся Сет Роген
(Пумба), Дональд Гловер
(Симба), Альфре Вудард
(Сараби), Чьюител Эджиофор
(Шрам), Билли Айкнер
(Тимон), Кигэн Майкл Ки
(Камари), Бейонсе
(Нала) и другие.
В российском прокате «Король Лев»
зарычит 18 июля
2019 года.