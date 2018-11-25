Умер Николас Роуг

Вечером 23 ноября
в возрасте 90
лет скончался известный британский режиссёр и оператор Николас Роуг
. Об этом сообщает газета Irish Independent
, ссылаясь на сына кинематографиста.
По словам Николаса Роуга-младшего
, режиссёр «был настоящим отцом... Ему только исполнилось 90 лет в августе».
Причину смерти сын не назвал.
Николас Джек Роуг
родился 15 августа 1928
года в Лондоне. Творческий путь начал как оператор на съёмках фильмов «Смотритель»
, «Только лучшее» Клайва Доннера
, «На закате дня» Фреда Циннемана
, «Смешное происшествие по дороге на Форум» Ричарда Лестера
, «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина
, «451 градус по Фаренгейту» Франсуа Трюффо
, «Вдали от безумной толпы» Джона Шлезингера
и других известных лент.
В 1970-м дебютировал в качестве режиссёра, сняв «Представление»
с Миком Джаггером
. На счету Роуга постановка 29
фильмов и сериалов, среди которых особое место занимают «Обход»
, «А теперь не смотри»
, «Нетерпение чувств»
, «Ведьмы»
и «Человек, который упал на Землю»
с Дэвидом Боуи
. Обладатель девяти наград, включая призы фестивалей в Каннах и Торонто, а также две премии Лондонского кружка кинокритиков. Был женат на актрисе Терезе Расселл
.