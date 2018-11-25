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Умер Николас Роуг

25 ноября
2018 год

Новости кино >>
25 ноября 2018
Вечером 23 ноября в возрасте 90 лет скончался известный британский режиссёр и оператор Николас Роуг. Об этом сообщает газета Irish Independent, ссылаясь на сына кинематографиста.

По словам Николаса Роуга-младшего, режиссёр «был настоящим отцом... Ему только исполнилось 90 лет в августе». Причину смерти сын не назвал.


Николас Джек Роуг родился 15 августа 1928 года в Лондоне. Творческий путь начал как оператор на съёмках фильмов «Смотритель», «Только лучшее» Клайва Доннера, «На закате дня» Фреда Циннемана, «Смешное происшествие по дороге на Форум» Ричарда Лестера, «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина, «451 градус по Фаренгейту» Франсуа Трюффо, «Вдали от безумной толпы» Джона Шлезингера и других известных лент.

В 1970-м дебютировал в качестве режиссёра, сняв «Представление» с Миком Джаггером. На счету Роуга постановка 29 фильмов и сериалов, среди которых особое место занимают «Обход», «А теперь не смотри», «Нетерпение чувств», «Ведьмы» и «Человек, который упал на Землю» с Дэвидом Боуи. Обладатель девяти наград, включая призы фестивалей в Каннах и Торонто, а также две премии Лондонского кружка кинокритиков. Был женат на актрисе Терезе Расселл.
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