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Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

25 ноября
2018 год

Новости кино >>
25 ноября 2018
Стал известен российский состав актёров озвучания анимационного комикса «Человек-паук: Через вселенные». Согласно пресс-службе кинодистрибьютора WDSSPR, отвечающего за прокат картины в России, свои голоса персонажам подарили рок-певица Дана Соколова (Гвен Стейси, супер-крутая Гвен-паук, сообразительная и остроумная), Сергей Стиллавин (Свин-паук, также известный, как Питер Поркер, с юмором относящийся к борьбе со злом) и Гоша Куценко (король преступного мира Нью-Йорка Кингпин).

Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
фото: Пресс-служба WDSSPR

По словам Даны Соколовой, «Гвен Стейси с виду очень хрупкая, но при этом она достаточно дерзкая, бесстрашная! Она сильный боец! Мне безумно импонирует, что в этом мы с ней похожи».

«Когда студия предложила мне выбрать персонажа, которого я бы хотел озвучить, то я сразу увидел своего парня – это был Свин-паук! И я очень старался, чтобы он хрюкал убедительно, по-супергеройски», – рассказал Сергей Стиллавин.

Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
фото: Пресс-служба WDSSPR

«"Человек-паук: Через вселенные" – это настоящее кино с офигенным саундтреком и невероятно крутой современной анимацией. Я играл и озвучивал массу злодеев, но Кингпин оказался самым "жирным" и противным злодеем», – поделился своими впечатлениями Гоша Куценко.

В российский прокат мультфильм Боба Персичетти, Питера Рэмси и Родни Ротмэна выйдет 13 декабря.
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Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» фотографии
Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» фотографии
Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» фотографии
Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные» фотографии
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