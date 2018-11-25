Гоша Куценко озвучил Кингпина в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Стал известен российский состав актёров озвучания анимационного комикса «Человек-паук: Через вселенные». Согласно пресс-службе кинодистрибьютора WDSSPR, отвечающего за прокат картины в России, свои голоса персонажам подарили рок-певица Дана Соколова (Гвен Стейси, супер-крутая Гвен-паук, сообразительная и остроумная), Сергей Стиллавин (Свин-паук, также известный, как Питер Поркер, с юмором относящийся к борьбе со злом) и Гоша Куценко (король преступного мира Нью-Йорка Кингпин).
фото: Пресс-служба WDSSPR
По словам Даны Соколовой, «Гвен Стейси с виду очень хрупкая, но при этом она достаточно дерзкая, бесстрашная! Она сильный боец! Мне безумно импонирует, что в этом мы с ней похожи».
«Когда студия предложила мне выбрать персонажа, которого я бы хотел озвучить, то я сразу увидел своего парня – это был Свин-паук! И я очень старался, чтобы он хрюкал убедительно, по-супергеройски», – рассказал Сергей Стиллавин.
фото: Пресс-служба WDSSPR
«"Человек-паук: Через вселенные" – это настоящее кино с офигенным саундтреком и невероятно крутой современной анимацией. Я играл и озвучивал массу злодеев, но Кингпин оказался самым "жирным" и противным злодеем», – поделился своими впечатлениями Гоша Куценко.