Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В 2020 году выйдут два «паучьих» кинокомикса от Sony

25 ноября
2018 год

Новости кино >>
25 ноября 2018
Sony выпустит в 2020 году два фильма по комиксам Marvel, чьи названия пока неизвестны. Первый выйдет в прокат 10 июля, а второй – 2 октября. Variety предполагает, что компания застолбила места для сиквела «Венома» и «Морбиуса», которые входят во вселенную «Человека-паука».

В 2020 году выйдут два «паучьих» кинокомикса от Sony
фото: gadgets.ndtv

В «Морбиусе» сыграет Джаред Лето, а режиссёрское кресло займёт Даниэль Эспиноза. Продюсировать картину будут Мэттью Толмач и Ави Арад. Вампир Майкл Морбиус впервые появился на страницах комиксов в 1971 году.

Что касается второй части «Венома» с Томом Харди, то весьма приличные кассовые сборы (более 700 миллионов долларов) являются гарантией для появления продолжения фильма Рубена Фляйшера.
версия для печати
Ссылки по теме
«Веном» обогнал «Мстителей»
Джаред Лето сыграет в спин-оффе «Человека-паука»
Поиск по меткам
Комикс
персоны
Ави АрадДжаред ЛетоТом Харди
фильмы
ВеномЧеловек-паук: Возвращение домой

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.
Томас Вайсета
21 ноября скончался актер Томас Вайсета.
Бируте Раубайте
20 ноября ушла из жизни литовская актриса Бируте Раубайте.
Эймунтас Някрошюс
20 ноября ушёл из жизни режиссёр Эймунтас Някрошюс.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Кирилл Глазунов
Александр Казаков
Иван Латышев
Александр Мартынов (VII)
Нонна Мордюкова
Ксения Попович
Александр Тютин
Олег Харитонов
Хелена Гроссувна
Юэль Киннаман
Кэти Кэссиди
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью