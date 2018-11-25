В 2020 году выйдут два «паучьих» кинокомикса от Sony

Sony выпустит в 2020 году два фильма по комиксам Marvel, чьи названия пока неизвестны. Первый выйдет в прокат 10 июля, а второй – 2 октября. Variety
предполагает, что компания застолбила места для сиквела «Венома»
и «Морбиуса»
, которые входят во вселенную «Человека-паука»
.
В «Морбиусе» сыграет Джаред Лето
, а режиссёрское кресло займёт Даниэль Эспиноза
. Продюсировать картину будут Мэттью Толмач
и Ави Арад
. Вампир Майкл Морбиус впервые появился на страницах комиксов в 1971 году.
Что касается второй части «Венома» с Томом Харди
, то весьма приличные кассовые сборы (более 700 миллионов долларов) являются гарантией для появления продолжения фильма Рубена Фляйшера
.