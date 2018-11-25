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«Человек, который удивил всех» победил на фестивале в Онфлёре

25 ноября
2018 год

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25 ноября 2018
Во Франции завершился 26-й Фестиваль российского кино в Онфлёре, проходивший с 20 по 25 ноября.

Как сообщает пресс-служба киносмотра, жюри во главе с Габриэль Лазюр присудило гран-при картине Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех», получившей также награды за актёрскую игру Евгения Цыганова и Натальи Кудряшовой.


Премию имени Франсуа Шале за лучший сценарий получил создатель «Подбросов» Иван Твердовский. Приз публики достался драме Артёма Темникова «Кровь». Специального приза Нормандии «За лучший дебют» удостоен режиссёр «Глубоких рек» Владимир Битоков.

За пять дней в Онфлере было показано 35 фильмов, среди которых «Не чужие» Веры Глаголевой, «Лето» Кирилла Серебренникова, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шелякина и другие работы. В жюри, помимо Лазюр, входили Динара Друкарова, журналист Сильви Бребан, режиссёр, сценарист, актриса Сильви Верэд и режиссёр, сценарист, продюсер Сандрин Вейссе.
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