«Человек, который удивил всех» победил на фестивале в Онфлёре

Во Франции завершился 26-й Фестиваль российского кино в Онфлёре
, проходивший с 20 по 25 ноября.
Как сообщает пресс-служба киносмотра, жюри во главе с Габриэль Лазюр
присудило гран-при картине Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех»
, получившей также награды за актёрскую игру Евгения Цыганова
и Натальи Кудряшовой
.
Премию имени Франсуа Шале за лучший сценарий получил создатель «Подбросов» Иван Твердовский
. Приз публики достался драме Артёма Темникова «Кровь»
. Специального приза Нормандии «За лучший дебют» удостоен режиссёр «Глубоких рек» Владимир Битоков
.
За пять дней в Онфлере было показано 35 фильмов, среди которых «Не чужие» Веры Глаголевой
, «Лето» Кирилла Серебренникова
, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой
, «Война Анны» Алексея Федорченко
, «Вечная жизнь Александра Христофорова» Евгения Шелякина
и другие работы. В жюри, помимо Лазюр, входили Динара Друкарова
, журналист Сильви Бребан
, режиссёр, сценарист, актриса Сильви Верэд
и режиссёр, сценарист, продюсер Сандрин Вейссе
.