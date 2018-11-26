Умер Бернандо Бертолуччи

В Риме после продолжительной болезни скончался знаменитый итальянский режиссер, обладатель премии «Оскар» Бернандо Бертолуччи
, сообщает канал Rai News24
.
Бертолуччи родился в марте 1941 года в Парме. Уже с конца 1950-х он начал снимать любительские фильмы. Будучи студентом философского факультета Римского университета познакомился с Пьером Паоло Пазолини
и стал его ассистентом на съемках дебютного фильма «Аккатоне
». После того, как бросил университет, продолжил свою кинематографическую карьеру. В частности, вместе с Серджио Леоне
и Дарио Ардженто
работал над сценарием вестерна «Однажды на Диком Западе
».
Известность режиссеру принес фильм «Конформист
», снятый в 1970 году, а уже спустя два года на экраны вышла культовая лента «Последнее танго в Париже
» с Марлоном Брандо
и Марией Шнайдер
. В 1976 году Бертолуччи снял другую картину – «Двадцатый век
» с Жераром Депардье
и Робертом Де Ниро
.
Затем итальянский режиссер переехал в Англию и снял уже в конце 1980-х «Последнего императора
», удостоенного премии «Оскар» за лучший фильм. Вернувшись в Италию в середине 1990-х он поставил «Ускользающую красоту
», затем снял дерзких «Мечтателей
». Многие замыслы режиссеру не удалось реализовать из-за болезни спины. В 2012-м вышла его последняя картина «Я и ты
».