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Умер Бернандо Бертолуччи

26 ноября
2018 год

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26 ноября 2018
В Риме после продолжительной болезни скончался знаменитый итальянский режиссер, обладатель премии «Оскар» Бернандо Бертолуччи, сообщает канал Rai News24.

Умер Бернандо Бертолуччи

Бертолуччи родился в марте 1941 года в Парме. Уже с конца 1950-х он начал снимать любительские фильмы. Будучи студентом философского факультета Римского университета познакомился с Пьером Паоло Пазолини и стал его ассистентом на съемках дебютного фильма «Аккатоне». После того, как бросил университет, продолжил свою кинематографическую карьеру. В частности, вместе с Серджио Леоне и Дарио Ардженто работал над сценарием вестерна «Однажды на Диком Западе».

Известность режиссеру принес фильм «Конформист», снятый в 1970 году, а уже спустя два года на экраны вышла культовая лента «Последнее танго в Париже» с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер. В 1976 году Бертолуччи снял другую картину – «Двадцатый век» с Жераром Депардье и Робертом Де Ниро.

Затем итальянский режиссер переехал в Англию и снял уже в конце 1980-х «Последнего императора», удостоенного премии «Оскар» за лучший фильм. Вернувшись в Италию в середине 1990-х он поставил «Ускользающую красоту», затем снял дерзких «Мечтателей». Многие замыслы режиссеру не удалось реализовать из-за болезни спины. В 2012-м вышла его последняя картина «Я и ты».
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