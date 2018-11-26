Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Евгения Добровольская стала «Женщиной с прошлым»

26 ноября
2018 год

Новости кино >>
26 ноября 2018
В Москве начались съемки сериала «Женщина с прошлым» с Евгенией Добровольской в главной роли, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», занимающейся производством проекта.

Евгения Добровольская стала «Женщиной с прошлым»
фото: Кинокомпания "Русское"

Главная героиня сериала – Женя Нерестова (Добровольская) – живет в небольшом городе. Когда ей было 17 лет, на её глазах погибла близкая подруга. Пережив потрясение, Женя поняла, что теперь видит то, чего другие не могут… Предчувствуя что-то неладное, Женя решает поехать в Москву к дочери Норе (Александра Тулинова) и на уговоры друзей твердит как заведённая – мне надо к дочери. В Москве Женя помогает предотвратить трагедии, помогает незнакомым людям избежать несчастий и все больше укрепляется в своем даре. И, главное, к ней приходит любовь, о которой она так мечтала долгие годы.

Помимо Добровольской и Тулиновой в сериале также играют Софья Лебедева, Илья Малаков, Константин Стрельников и Андрей Руденский. Режиссером выступает Рауф Кубаев. Сериал производится для телеканала «Россия 1».
версия для печати
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Евгения ДобровольскаяРауф КубаевСофья ЛебедеваИлья МалаковАндрей РуденскийКонстантин СтрельниковАлександра Тулинова

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.
Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.

День рождения >>

Максим Аверин
Андрис Кейшс
Игорь Класс
Марина Куделинская
Тамта Лано
Антон Макарский
Илья Оболонков
Кирилл Рубцов
Тамара Шакирова
Анри Видаль
Фрэнсис Ди
Дебора Секко
Питер Фачинелли
Тамсин Эгертон
Казимеж Юноша-Стемповский
Матеуш Яницкий
все родившиеся 26 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью