Евгения Добровольская стала «Женщиной с прошлым»

В Москве начались съемки сериала «Женщина с прошлым» с Евгенией Добровольской в главной роли, сообщает пресс-служба кинокомпании «Русское», занимающейся производством проекта.
фото: Кинокомпания "Русское"
Главная героиня сериала – Женя Нерестова (Добровольская) – живет в небольшом городе. Когда ей было 17 лет, на её глазах погибла близкая подруга. Пережив потрясение, Женя поняла, что теперь видит то, чего другие не могут… Предчувствуя что-то неладное, Женя решает поехать в Москву к дочери Норе (Александра Тулинова) и на уговоры друзей твердит как заведённая – мне надо к дочери. В Москве Женя помогает предотвратить трагедии, помогает незнакомым людям избежать несчастий и все больше укрепляется в своем даре. И, главное, к ней приходит любовь, о которой она так мечтала долгие годы.