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Новые «Фантастические твари» собрали миллиард в российском прокате

26 ноября
2018 год

Новости кино >>
26 ноября 2018
Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» по итогам своего второго прокатного уик-энда преодолели в российском прокате отметку в 1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС.

Новые «Фантастические твари» собрали миллиард в российском прокате

На стартовых выходных картина с Джонни Деппом уже продемонстрировала впечатляющий результат и собрала 800 млн рублей, нынешний уик-энд закрепил успех. Итоговые сборы ленты на данный момент составляют 1,3 млрд рублей.

По итогам 2018 года фильм занимает пятое место в числе лидеров кассовых сборов. Выше него – российское «Движение вверх» с рекордными 2,8 млрд рублей, «Веном» (1,9 млрд рублей), «Мстители: Война бесконечности», отставшие от фильма с Томом Харди на 400 млн рублей и отечественный «Лёд» с 1,5 млрд рублей.
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