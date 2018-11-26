Новые «Фантастические твари» собрали миллиард в российском прокате

Фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
» по итогам своего второго прокатного уик-энда преодолели в российском прокате отметку в 1 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС
.
На стартовых выходных картина с Джонни Деппом
уже продемонстрировала впечатляющий результат и собрала 800 млн рублей, нынешний уик-энд закрепил успех. Итоговые сборы ленты на данный момент составляют 1,3 млрд рублей.
По итогам 2018 года фильм занимает пятое место в числе лидеров кассовых сборов. Выше него – российское «Движение вверх
» с рекордными 2,8 млрд рублей, «Веном
» (1,9 млрд рублей), «Мстители: Война бесконечности
», отставшие от фильма с Томом Харди
на 400 млн рублей и отечественный «Лёд
» с 1,5 млрд рублей.