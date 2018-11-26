Аль Пачино станет Королем Лиром

Американский актер, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Запах женщины» Аль Пачино исполнит главную роль в новой экранизации шекспировского «Короля Лира», сообщает The Guardian.
фото: Кадр из фильма "Венецианский купец"
Режиссером ленты выступит Майкл Рэдфорд, с которым актер уже работал на ленте «Венецианский купец», также созданной по одноименной повести Шекспира. Слухи об экранизации Рэдфордом «Короля Лира» ходили с конца 2000-х, однако только сейчас определились сроки производства картины.
Создатели ленты обещают масштабную экранизацию, близкую по тексту пьесе Шекспира, но с большим количеством визуальных эффектов. Съемки фильма запланированы на следующую осень, пройдут они в Великобритании.