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Аль Пачино станет Королем Лиром

26 ноября
2018 год

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26 ноября 2018
Американский актер, обладатель премии «Оскар» за роль в фильме «Запах женщины» Аль Пачино исполнит главную роль в новой экранизации шекспировского «Короля Лира», сообщает The Guardian.

Аль Пачино станет Королем Лиром
фото: Кадр из фильма "Венецианский купец"

Режиссером ленты выступит Майкл Рэдфорд, с которым актер уже работал на ленте «Венецианский купец», также созданной по одноименной повести Шекспира. Слухи об экранизации Рэдфордом «Короля Лира» ходили с конца 2000-х, однако только сейчас определились сроки производства картины.

Создатели ленты обещают масштабную экранизацию, близкую по тексту пьесе Шекспира, но с большим количеством визуальных эффектов. Съемки фильма запланированы на следующую осень, пройдут они в Великобритании.
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