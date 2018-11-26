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Библиотека имени Эйзенштейна войдет в состав Музея кино

26 ноября
2018 год

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26 ноября 2018
Библиотека киноискусства имени С. М. Эйзенштейна войдет в состав Музея кино, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.

Библиотека имени Эйзенштейна войдет в состав Музея кино
фото: eisenstein.ru

«На днях вышло распоряжение правительства РФ о переводе данной библиотеки в ведение Министерства культуры РФ, ранее она была городской. Я уже встречался с коллективом, общался с директором. Библиотека войдет в структуру Музея кино. Важно подчеркнуть, что все сотрудники переводятся на работу в новое учреждение», – отметил Кононов.

По его словам, «есть поручение министра культуры Владимира Ростиславовича Мединского сделать эту библиотеку в определенном смысле образцовой» и повысить посещаемость учреждения. Сейчас в нее ходят в среднем 60 человек в день, что в Минкультуры считают недостаточным для учреждения, расположенного в центре Москвы.

Концепция развития библиотеки будет разработана в ближайшие две недели. После этого она на какое-то время закроется на ремонт. Все работы планируется завершить в 2019 году.

Планируется, что в обновленной библиотеке будут проходить специальные программы, лекции, мастер-классы, также заработает кафе. «Мы откроем библиотеку, в которой находиться интересно, полезно для ума и, в том, что касается молодежи, в определенной степени и модно», – заключил чиновник.
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