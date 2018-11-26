Федор Бондарчук снимет нового «Человека-амфибию»

Кинокомпании Аrt Pictures Studio, «Водород» и Национальная Медиа Группа начали работу над проектом «Человек –амфибия» по мотивам одноименного романа Александра Беляева. Режиссером новой фантастической картины выступит Фёдор Бондарчук, сообщает пресс-служба Аrt Pictures Studio.
фото: пресс-служба Аrt Pictures Studio
События фильма разворачиваются в Санкт-Петербурге начала XX столетия. Между наземным и подводным миром идет война: по ночам Морской Дьявол нападает на корабли в Финском Заливе, а изобретатель и промышленник Максим Найденов ведет охоту на полумифическего монстра. Поиски сводят Максима с загадочной Галой, девушкой с побережья, но герой пока не знает, что его возлюбленная не та, кем кажется на первый взгляд и в этой битве она может быть не на его стороне.
Как отмечают создатели ленты, зрителей ожидает совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика от студии Main Road Post, работавшей над фильмами «Притяжение», «Сталинград» и «Легенда о Коловрате». Автором сценария выступил Олег Маловичко, работавший над лентой «Лёд».
Съемки картины в Санкт-Петербурге запланированы на осень 2019 года, релиз ожидается в 2020 году.