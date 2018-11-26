ревью

Интервью Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно» Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр

Новости кино Федор Бондарчук снимет нового «Человека-амфибию» Съемки запланированы на осень 2019 года.

Ролики фильмов «Счастливый Лазарь» Искренний юноша, которого некоторые считают дурачком, обладает способностью путешествовать во времени.

Новости кино Библиотека имени Эйзенштейна войдет в состав Музея кино Концепция развития библиотеки будет разработана в декабре.

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Татьяна Лазарева, Анна Хилькевич и Эмма Стоун Хроника стиля за неделю

Ролики фильмов «Ковер-самолет» Маленький мальчик отправляется в далекие края, чтобы вернуть купцу его внучку.

Обзор сериалов «Романовы»: Неужели на Россию нам плевать? Мизантропический макабр от автора «Безумцев» и «Клана Сопрано»