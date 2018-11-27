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В Поднебесной состоялась премьера «Тимы и Томы»

27 ноября
2018 год

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27 ноября 2018
На китайском сервисе для видеохостинга YouKu состоялась премьера российского анимационного сериала «Тима и Тома», сообщает пресс-служба Группы Компаний «Рики».

Каждую пятницу в течение месяца на медиаплатформе планируется размещение 13 серий мультфильма, представляющего собой совместный проект «Рики» и АО «Центральное телевидение» производства Студии Компьютерной Анимации «Петербург».

В Поднебесной состоялась премьера «Тимы и Томы»
фото: Пресс-служба Группы Компаний «Рики»

«Уже несколько анимационных брендов нашей компании стали хорошо узнаваемы в Китае, и, основываясь на этих успехах, обе стороны заинтересованы в выводе новых проектов "Рики" на местный рынок. Сериал "Тима и Тома" стартует в самое удачное время, за несколько месяцев до китайского Нового года, и успеет набрать обороты к самому пику сезона. За стартовый день 13 первых серий собрали более 12 миллионов просмотров. Это пока рекорд для российского сериала. За полгода на платформе YouKu планируется собрать около 300 миллионов просмотров», – заявила заместитель генерального продюсера по международному развитию Группы Компаний «Рики» Диана Юринова.
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