Кайл Маклахлен станет Франклином Рузвельтом

ревью

Интервью Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно» Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр

Новости кино В Поднебесной состоялась премьера «Тимы и Томы» Российский анимационный сериал разместили на сервисе для видеохостинга YouKu.

Рецензии на фильмы «Колетт»: Муж жены писателя Кира Найтли в в мире литературных страстей

Лайфстайл Ирина Старшенбаум обсудит проблему СПИДа с Владимиром Познером Интерактивный диалог в прямом эфире

Лайфстайл «Я сейчас не готова это отпустить»: Екатерина Варнава о закрытии Comedy Woman Юмористка стала гостьей шоу «А поговорить?»

Ролики фильмов «Почему мы креативны?» В течение более чем тридцати лет автор фильма собирал интервью с художниками и мыслителями современности.

Ролики фильмов «Счастливый Лазарь» Искренний юноша, которого некоторые считают дурачком, обладает способностью путешествовать во времени.

Ролики фильмов «Ковер-самолет» Маленький мальчик отправляется в далекие края, чтобы вернуть купцу его внучку.