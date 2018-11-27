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Кайл Маклахлен станет Франклином Рузвельтом

27 ноября
2018 год

Новости кино >>
27 ноября 2018
Кайл Маклахлен, памятный зрителям по роли Дейла Купера в «Твин Пиксе», воплотит образ 32-го президента США Франклина Рузвельта в норвежском мини-сериале «Пересекая Атлантику» (Atlantic Crossing), состоящем из восьми эпизодов, уверяет THR.


Главную роль в исторической драме сыграет звезда детектива «Мост» София Хелин. Актриса предстанет в качестве норвежской принцессы Марты Шведской, сбежавшей в Швецию в 1941-м, когда её страну оккупировали нацисты. Впоследствии она оказалась в США, где завела знакомство с Рузвельтом.

Сериал поставит Александер Эйк. Он же написал сценарий вместе с Линдой Мэй Каллестайн. Съёмки стартуют в декабре текущего года.
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