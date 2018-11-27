Кайл Маклахлен станет Франклином Рузвельтом

Кайл Маклахлен
, памятный зрителям по роли Дейла Купера в «Твин Пиксе»
, воплотит образ 32-го президента США Франклина Рузвельта
в норвежском мини-сериале «Пересекая Атлантику»
(Atlantic Crossing), состоящем из восьми эпизодов, уверяет THR
.
Главную роль в исторической драме сыграет звезда детектива «Мост» София Хелин
. Актриса предстанет в качестве норвежской принцессы Марты Шведской
, сбежавшей в Швецию в 1941-м, когда её страну оккупировали нацисты. Впоследствии она оказалась в США, где завела знакомство с Рузвельтом.
Сериал поставит Александер Эйк
. Он же написал сценарий вместе с Линдой Мэй Каллестайн
. Съёмки стартуют в декабре текущего года.