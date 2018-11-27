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Энн Хэтэуэй, Оливия Кук и София Бутелла расскажут про «Реальную любовь»

27 ноября
2018 год

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27 ноября 2018
Компания Amazon Studios объявила звёздный состав новой романтической комедийной антологии «Реальная любовь» (Modern Love), основанной на популярной колонке New York Times о любви и человеческих взаимоотношениях.

Энн Хэтэуэй, Оливия Кук и София Бутелла расскажут про «Реальную любовь»
фото: screenrant.com

Согласно Deadline, в сериале снимаются Энн Хэтэуэй, Тина Фей, Дев Патель, Кэтрин Кинер, Энди Гарсиа, Оливия Кук, Эндрю Скотт, София Бутелла, Джон Слэттери, Кристин Милиоти, Ши Уигэм, Гэри Карр, Джон Галлахер-младший, Брэндон Виктор Диксон и Джулия Гарнер.

В течение восьми эпизодов создатели исследуют любовь во множестве форм, включая сексуальную, романтическую, семейную, платоническую и нарциссизм.

Сценаристом, режиссёром и продюсером телешоу выступает Джон Карни. Некоторые эпизоды также поставят Эмми Россум, Шарон Хорган и Том Холл. Съёмки в настоящее время проходят в Нью-Йорке.
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