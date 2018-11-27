Энн Хэтэуэй, Оливия Кук и София Бутелла расскажут про «Реальную любовь»

Компания Amazon Studios объявила звёздный состав новой романтической комедийной антологии «Реальная любовь»
(Modern Love), основанной на популярной колонке New York Times о любви и человеческих взаимоотношениях.
Согласно Deadline
, в сериале снимаются Энн Хэтэуэй
, Тина Фей
, Дев Патель
, Кэтрин Кинер
, Энди Гарсиа
, Оливия Кук
, Эндрю Скотт
, София Бутелла
, Джон Слэттери
, Кристин Милиоти
, Ши Уигэм
, Гэри Карр
, Джон Галлахер-младший
, Брэндон Виктор Диксон
и Джулия Гарнер
.
В течение восьми эпизодов создатели исследуют любовь во множестве форм, включая сексуальную, романтическую, семейную, платоническую и нарциссизм.
Сценаристом, режиссёром и продюсером телешоу выступает Джон Карни
. Некоторые эпизоды также поставят Эмми Россум
, Шарон Хорган
и Том Холл
. Съёмки в настоящее время проходят в Нью-Йорке.