На «России» выйдет новый исторический детектив от создателей «Анны-детектива»

3 декабря на телеканале «Россия» в рубрике «Русская серия» в 21:00 состоится премьера детективного сериала «Тайны госпожи Кирсановой»
с Ольгой Лерман
в титульной роли. За постановку отвечают создатели нашумевшей «Анны-детектива» Сергей Мезенцев
и Виталий Бордачёв
. Об этом сообщает пресс-служба канала.
Действие разворачивается в 1878 год. В небольшой уездный город Богородск приезжает молодая учительница математики Лариса Дмитриевна Кирсанова. Госпожу Кирсанову привело сюда желание разыскать своего жениха – молодого дворянина Павла Бестужева (Антон Батырев
), который таинственно исчез за день до венчания, не попрощавшись и не оставив даже письма. Павел родом из Богородска, в котором из родных осталась только старушка мать. Здесь же проживает и любимая тётка Ларисы – Лизавета Прокофьевна (Евгения Симонова
). Тем временем, после окончания русско-турецкой войны с Балкан возвращаются участники боевых сражений. Город ликует, встречая героев.
Приехав в провинцию, Лариса Дмитриевна даже не догадывается о том, что её ожидает совсем другая жизнь, в которой в полной мере раскроются её удивительные способности, ум и характер. Отныне её жизнь наполнена загадками, риском и раскрытием громких преступлений.
Компанию вышеназванным актёрам также составят Евгений Шириков
, Ольга Плешкова
, Иван Шабалтас
, Николай Денисов
, Максим Битюков
, Юрий Шлыков
, Сергей Савлук
, Елена Радевич
, Иван Рыжиков
и звезда «Анны-детектива» Александра Никифорова
, которой досталась роль некой Виктории Блеквуд.