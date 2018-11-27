Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

На «России» выйдет новый исторический детектив от создателей «Анны-детектива»

27 ноября
2018 год

Новости кино >>
27 ноября 2018
3 декабря на телеканале «Россия» в рубрике «Русская серия» в 21:00 состоится премьера детективного сериала «Тайны госпожи Кирсановой» с Ольгой Лерман в титульной роли. За постановку отвечают создатели нашумевшей «Анны-детектива» Сергей Мезенцев и Виталий Бордачёв. Об этом сообщает пресс-служба канала.


Действие разворачивается в 1878 год. В небольшой уездный город Богородск приезжает молодая учительница математики Лариса Дмитриевна Кирсанова. Госпожу Кирсанову привело сюда желание разыскать своего жениха – молодого дворянина Павла Бестужева (Антон Батырев), который таинственно исчез за день до венчания, не попрощавшись и не оставив даже письма. Павел родом из Богородска, в котором из родных осталась только старушка мать. Здесь же проживает и любимая тётка Ларисы – Лизавета Прокофьевна (Евгения Симонова). Тем временем, после окончания русско-турецкой войны с Балкан возвращаются участники боевых сражений. Город ликует, встречая героев.

Приехав в провинцию, Лариса Дмитриевна даже не догадывается о том, что её ожидает совсем другая жизнь, в которой в полной мере раскроются её удивительные способности, ум и характер. Отныне её жизнь наполнена загадками, риском и раскрытием громких преступлений.

Компанию вышеназванным актёрам также составят Евгений Шириков, Ольга Плешкова, Иван Шабалтас, Николай Денисов, Максим Битюков, Юрий Шлыков, Сергей Савлук, Елена Радевич, Иван Рыжиков и звезда «Анны-детектива» Александра Никифорова, которой досталась роль некой Виктории Блеквуд.
версия для печати
Ссылки по теме
«Анну-детективъ» не продлят на второй сезон
Александра Никифорова получила награду в Сеуле
Поиск по меткам
ДетективРоссийские сериалы
персоны
Антон БатыревМаксим БитюковВиталий БордачёвНиколай ДенисовОльга ЛерманСергей МезенцевАлександра НикифороваОльга ПлешковаЕлена РадевичИван РыжиковСергей СавлукЕвгения СимоноваИван ШабалтасЕвгений ШириковЮрий Шлыков
фильмы
Анна-детективъТайны госпожи Кирсановой

фотографии >>
На «России» выйдет новый исторический детектив от создателей «Анны-детектива» фотографии
На «России» выйдет новый исторический детектив от создателей «Анны-детектива» фотографии
На «России» выйдет новый исторический детектив от создателей «Анны-детектива» фотографии
На «России» выйдет новый исторический детектив от создателей «Анны-детектива» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.
Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.

День рождения >>

Иван Бровин
Наталья Бузько
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Борис Покровский
Галина Польских
Арсений Постнов
Клавдия Хабарова
Кёртис Армстронг
Майкл Вартан
Надя Грэй
Брюс Ли
Ежи Пихельский
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Последнее испытание
боевик, драма
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Чёрная полоса
детектив, триллер, экранизация
Франция, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Апгрейд
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Австралия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью