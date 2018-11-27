Завершились съёмки «Фальшивого флага»

ревью

Ролики фильмов «Падение американской империи» Простой курьер ввязывается в заварушку с двумя трупами и целым мешком денег.

Интервью Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно» Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр

Ролики фильмов «Человек, место, время и снова человек» Отражение истории человечества через историю о путешествии военного корабля, где собрались люди разных возрастов и рода деятельности.

Рецензии на фильмы «Колетт»: Муж жены писателя Кира Найтли в в мире литературных страстей

Ролики фильмов «Почему мы креативны?» В течение более чем тридцати лет автор фильма собирал интервью с художниками и мыслителями современности.