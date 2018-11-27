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Завершились съёмки «Фальшивого флага»

27 ноября
2018 год

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27 ноября 2018
В Санкт-Петербурге завершились съёмки российской адаптации остросюжетной израильской драмы «Фальшивый флаг» с Максимом Дроздом в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Завершились съёмки «Фальшивого флага»
фото: Пресс-служба телеканала НТВ

Действие сериала начинается с того, что по всем телеканалам мира передают экстренную новость: во время неофициального визита в гостинице на Кипре был похищен министр обороны Турции. Турецкие спецслужбы публикуют фотографии паспортов подозреваемых и предполагают, что все они – россияне с двойным гражданством. Ответственным за расследование инцидента назначают полковника ФСБ Турбина (Дрозд). Он отдаёт приказ о задержании пятерых подозреваемых – химика Семёна Бергера (Андрей Барило), сотрудницу банка Дину Кривицкую (Мария Андреева), продавца салона связи Настю Бойкову (Алиса Лозовская), мажора Андрея Соколовского (Антон Филипенко) и учительницу английского языка Анну Джонс (Инга Салуранд). Удаётся схватить только четверых. В процессе расследования Турбин находит подтверждение тому, что у всех них есть второе гражданство, и все они находились за границей в момент похищения, и, теоретически могли выехать на Кипр по другому паспорту.

«Это очень интересная для актёра роль. Он такой разноликий аферист, искатель приключений и экстрима. Оставшийся в раннем возрасте без родителей, он вырос в криминальной среде. Вживаться в роль особо не приходилось, поскольку все маски, которые присутствуют у моего героя, есть и в моём жизненном арсенале. Сериал, в первую очередь, интересен тем, что это шпионская история, развивающаяся в детективном ключе. Зрителя до последней серии будет удерживать интрига – кто какую игру ведёт. Это и отличает наш проект от многих других», – рассказал Антон Филипенко.

В восьмисерийном шпионском детективе Сергея Чекалова также заняты Рамиль Сабитов, Елизавета Нилова и другие актёры.
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Завершились съёмки «Фальшивого флага» фотографии
Завершились съёмки «Фальшивого флага» фотографии
Завершились съёмки «Фальшивого флага» фотографии
Завершились съёмки «Фальшивого флага» фотографии
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