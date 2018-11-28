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Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения

28 ноября
2018 год

Новости кино >>
28 ноября 2018
В сети появился первый трейлер остросюжетного фэнтези-триллера «Артемис Фаул». Постановщиком выступил британский режиссер Кеннет Брана («Убийство в "Восточном экспрессе"»). Фильм основан на первой книге из серии бестселлеров Йона Колфера.


Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план – ограбить его обитателей.

Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения

Главные роли в картине исполнили Джуди Денч (глава полиции фей), Джош Гад (гном-клептоман), Миранда Райсон (мать Артемиса), Хонг Чау, Нонсо Аноци (охранник семьи Фаул), Эдриан Скарборо, Фердия Шоу (Артемис), Лара МакДоннел (эльф-капитан), Джош МакГуайр, Симона Кирби и другие.

В российский прокат «Артемис Фаул» выходит 8 августа 2019 года.
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Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения фотографии
Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения фотографии
Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения фотографии
Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения фотографии
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«Артемис Фаул»
Глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.