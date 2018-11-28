Волшебники Джуди Денч и Джош Гад стали жертвой малолетнего криминального гения

В сети появился первый трейлер остросюжетного фэнтези-триллера «Артемис Фаул»
. Постановщиком выступил британский режиссер Кеннет Брана
(«Убийство в "Восточном экспрессе"»
). Фильм основан на первой книге из серии бестселлеров Йона Колфера
.
Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план – ограбить его обитателей.
Главные роли в картине исполнили Джуди Денч
(глава полиции фей), Джош Гад
(гном-клептоман), Миранда Райсон
(мать Артемиса), Хонг Чау
, Нонсо Аноци
(охранник семьи Фаул), Эдриан Скарборо
, Фердия Шоу
(Артемис), Лара МакДоннел
(эльф-капитан), Джош МакГуайр
, Симона Кирби
и другие.
В российский прокат «Артемис Фаул»
выходит 8 августа 2019 года.