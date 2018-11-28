Брэдли Купер стал лучшим режиссером по версии американских критиков

Национальный совет кинокритиков США подвел итоги 2018 года
. Лучшим фильмом эксперты назвали ленту Питера Фаррелли
«Зеленая книга
» с Вигго Мортенсеном
и Махершалой Али
в главных ролях.
Фильм рассказывает о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Для своего маршрута они пользуются «Зеленой книгой», где указаны безопасные для афроамериканцев места. Лента Фаррелли была отмечена гран-при фестиваля в Торонто. Сыгравший в ней Вигго Мортенсен был назван Национальным советом кинокритиков США лучшим актером. В российский прокат фильм выйдет в конце января.
Режиссером года критики назвали Брэдли Купера
за его дебютную картину «Звезда родилась
». Исполнительница главной роли в этом фильме Леди Гага
признана лучшей актрисой.
Лучшим оригинальным сценарием, по версии критиков, стал «Дневник пастыря
» Пола Шредера
, адаптированным – «Если Бил-стрит могла бы заговорить
» Барри Дженкинса
. В анимационной категории победу одержала «Суперсемейка 2
», лучшим фильмом на иностранном языке названа «Холодная война
» Павла Павликовского
. Вручение наград состоится 8 января.