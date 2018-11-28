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Брэдли Купер стал лучшим режиссером по версии американских критиков

28 ноября
2018 год

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28 ноября 2018
Национальный совет кинокритиков США подвел итоги 2018 года. Лучшим фильмом эксперты назвали ленту Питера Фаррелли «Зеленая книга» с Вигго Мортенсеном и Махершалой Али в главных ролях.

Брэдли Купер стал лучшим режиссером по версии американских критиков

Фильм рассказывает о путешествии джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и охранника Тони Липа по югу США в 1962 году. Для своего маршрута они пользуются «Зеленой книгой», где указаны безопасные для афроамериканцев места. Лента Фаррелли была отмечена гран-при фестиваля в Торонто. Сыгравший в ней Вигго Мортенсен был назван Национальным советом кинокритиков США лучшим актером. В российский прокат фильм выйдет в конце января.

Режиссером года критики назвали Брэдли Купера за его дебютную картину «Звезда родилась». Исполнительница главной роли в этом фильме Леди Гага признана лучшей актрисой.

Лучшим оригинальным сценарием, по версии критиков, стал «Дневник пастыря» Пола Шредера, адаптированным – «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса. В анимационной категории победу одержала «Суперсемейка 2», лучшим фильмом на иностранном языке названа «Холодная война» Павла Павликовского. Вручение наград состоится 8 января.
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