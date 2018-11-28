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Новый фильм Франсуа Озона появится в российском прокате весной

28 ноября
2018 год

Новости кино >>
28 ноября 2018
Российская кинопрокатная компания A-One Films представила график своих релизов на первую половину 2019 года. В их числе – новая работа французского режиссера Франсуа Озона.

Новый фильм Франсуа Озона появится в российском прокате весной
фото: Компания A-One Films

Лента Grâce à Dieu («По божьей милости») расскажет о трех друзьях детства, которые встречаются уже взрослыми, состоявшимися людьми, чтобы вспомнить юность, наказать детских обидчиков и разобраться в себе. В картине сыграли Мельвиль Пупо, Дени Меноше, Сванн Арло, Эрик Каравака, Жозиан Баласко, Орелия Пети, а музыку для нее написали российские композиторы Евгений и Саша Гальперины, работавшие над лентой «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Прокат ленты запланирован на 4 апреля.

Также компания A-One Films 14 февраля выпустит вторую режиссерскую работу Луи Гарреля «Честный человек», в которой, помимо самого актера сыграли Летиция Каста и Лили-Роуз Депп. А 14 марта на российских экранах появится режиссерский дебют другого актера – Джоны Хилла – «Середина 90-х», рассказывающий о Лос-Анджелесе того времени, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета.
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