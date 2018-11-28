Новый фильм Франсуа Озона появится в российском прокате весной

Российская кинопрокатная компания A-One Films представила график своих релизов на первую половину 2019 года. В их числе – новая работа французского режиссера Франсуа Озона
.
фото: Компания A-One Films
Лента Grâce à Dieu
(«По божьей милости») расскажет о трех друзьях детства, которые встречаются уже взрослыми, состоявшимися людьми, чтобы вспомнить юность, наказать детских обидчиков и разобраться в себе. В картине сыграли Мельвиль Пупо
, Дени Меноше
, Сванн Арло
, Эрик Каравака
, Жозиан Баласко
, Орелия Пети
, а музыку для нее написали российские композиторы Евгений
и Саша
Гальперины, работавшие над лентой «Нелюбовь
» Андрея Звягинцева
. Прокат ленты запланирован на 4 апреля.
Также компания A-One Films 14 февраля выпустит вторую режиссерскую работу Луи Гарреля
«Честный человек
», в которой, помимо самого актера сыграли Летиция Каста
и Лили-Роуз Депп
. А 14 марта на российских экранах появится режиссерский дебют другого актера – Джоны Хилла
– «Середина 90-х
», рассказывающий о Лос-Анджелесе того времени, скейтбордах и детстве без мобильников и интернета.