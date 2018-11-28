Анимационный «Человек-Паук» сосредоточится на женщинах

Еще до того, как выпустить на экраны анимационный фильм «Человек-Паук: Через вселенные
», студия Sony Pictures начала работу сразу над двумя связанными с ним мультфильмами. Одним из них сосредоточится на женских персонажах, сообщает Deadline
.
Сценарий для ленты напишет Ребека Ф.Смит
, работавшая над сериалом «Зооапокалипсис
». История сосредоточится на трех поколениях женщин-пауков, а главной героиней, вероятно, станет Гвен Стейси, которую можно будет увидеть в «Человеке-Пауке: Через вселенные».
Кроме того, студия намерена снять продолжение мультфильма «Человек-Паук: Через вселенные», где речь снова пойдет о Майлзе Моралезе – супергерое из альтернативной вселенной. За постановку сиквела будет отвечать режиссер Хоаким Дос Сантос
, работавший над сериалами «Лига справедливости: Без границ
» и «Аватар: Легенда об Аанге
», сценарий напишет Дэйв Каллахэм, в резюме которого франшиза «Неудержимые
» и грядущий сиквел «Чудо-женщины
».
Оба проекта спродюсирует Эми Паскаль
, за плечами которой не только недавние релизы Sony Pictures «Веном
» и «Девушка, которая застряла в паутине
», собственно, анимационный «Человек-Паук», но и «Охотники за привидениями
», «Человек-Паук: Возвращение домой
» и «Секретное досье
».