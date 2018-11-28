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Анимационный «Человек-Паук» сосредоточится на женщинах

28 ноября
2018 год

Новости кино >>
28 ноября 2018
Еще до того, как выпустить на экраны анимационный фильм «Человек-Паук: Через вселенные», студия Sony Pictures начала работу сразу над двумя связанными с ним мультфильмами. Одним из них сосредоточится на женских персонажах, сообщает Deadline.

Анимационный «Человек-Паук» сосредоточится на женщинах

Сценарий для ленты напишет Ребека Ф.Смит, работавшая над сериалом «Зооапокалипсис». История сосредоточится на трех поколениях женщин-пауков, а главной героиней, вероятно, станет Гвен Стейси, которую можно будет увидеть в «Человеке-Пауке: Через вселенные».

Кроме того, студия намерена снять продолжение мультфильма «Человек-Паук: Через вселенные», где речь снова пойдет о Майлзе Моралезе – супергерое из альтернативной вселенной. За постановку сиквела будет отвечать режиссер Хоаким Дос Сантос, работавший над сериалами «Лига справедливости: Без границ» и «Аватар: Легенда об Аанге», сценарий напишет Дэйв Каллахэм, в резюме которого франшиза «Неудержимые» и грядущий сиквел «Чудо-женщины».

Оба проекта спродюсирует Эми Паскаль, за плечами которой не только недавние релизы Sony Pictures «Веном» и «Девушка, которая застряла в паутине», собственно, анимационный «Человек-Паук», но и «Охотники за привидениями», «Человек-Паук: Возвращение домой» и «Секретное досье».
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ВеномДевушка, которая застряла в паутинеНеудержимыеОхотники за привидениямиСекретное досьеЧеловек-паук: Возвращение домойЧеловек-паук: Через вселенные

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