В Москве планируют создать сквер, посвященный «Покровским воротам»

Совет депутатов Басманного района Москвы одобрил концепцию возрождения Тупого переулка у Покровских ворот посредством создания на его месте сквера, посвященного фильму «Покровские ворота», сообщает инициативная группа жителей Ивановской горки и Покровских ворот, которая при участии архитектора Анастасии Силаевой и разрабатывала проект.
фото: Инициативная группа жителей Ивановской горки и Покровских ворот
Авторы концепции считают, что главный герой картины – сама Москва, композиция сквера должна в разных ракурсах воссоздавать визуальные цитаты из фильма, отсылая к атмосфере типичного московского дворика начала 1960-х годов – времени действия фильма.
«В центре сквера предлагается поместить узнаваемую деталь кинокартины – копию статуи мальчика-футболиста, объект, появляющийся в кадре фильма десятки раз и летом, и зимой, и весной, и осенью. Предварительное согласие изготовить статую было получено от скульптора Ильи Рябова, обладающего опытом создания реалистичных скульптур в данном жанре», – отмечает инициативная группа.
Площадка будущего сквера находится в непосредственной близости от пересечения Бульварного кольца и Покровки, где располагались Покровские ворота Белого города. Границы предполагаемого сквера образованы зданиями 18 и 19 века (Покровка 14 строение 1 – «дом Эминского», включенный архитектором Матвеем Казаковым в альбом лучших партикулярных строений Москвы, имеет статус выявленного объекта культурного наследия, дом на Покровке 12 признан ценным градоформирующим объектом). Оба здания стилистически близки к зданию в Нащокинском переулке 10, снятому в фильме.
«К сожалению, после съемок фильма здание в Нащокинском было перестроено до неузнаваемости – разместить памятный сквер там не представляется возможным. Расположение сквера (и его центрального элемента – статуи мальчика-футболиста) в окружении исторических зданий Покровки будет создавать визуальные связи, навевающие воспоминания о фильме», – отмечают авторы концепции.