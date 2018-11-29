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Найден актер для роли Дракулы в новом проекте создателей «Шерлока»

29 ноября
2018 год

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29 ноября 2018
Датский актер Клас Банг, получивший в прошлом году премию Европейской киноакадемии за работу в фильме «Квадрат» Рубена Эстлунда, сыграет главную роль в новом проекте «Дракула» от создателей «Шерлока» Марка Гэтисса и Стивена Моффата, сообщает Variety.

Найден актер для роли Дракулы в новом проекте создателей «Шерлока»

«Я очень взволнован тем, что сыграю этого знакового и суперинтересного героя. Да, он зло, но в то же время в нем много и других разных качество. Он харизматичный, мудрый, остроумный и сексуальный», – отметил актер.

«Дракула» будет трехсерийным телефильмом, за разработку которого отвечают канал BBC One и потоковый сервис Netflix. В основу нового телепроекта будет положен одноимённый роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный в 1897 году.

Каждый эпизод сериала будет длиться 90 минут, в таком же формате выходил и «Шерлок». За производство отвечает студия Hartswood Films, а исполнительными продюсерами вместе с Моффатом и Гэтиссом выступают Сью Верту и Бен Ирвинг. Съемки начнутся в следующем году.
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