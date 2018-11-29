Найден актер для роли Дракулы в новом проекте создателей «Шерлока»

Датский актер Клас Банг
, получивший в прошлом году премию Европейской киноакадемии за работу в фильме «Квадрат
» Рубена Эстлунда
, сыграет главную роль в новом проекте «Дракула
» от создателей «Шерлока
» Марка Гэтисса
и Стивена Моффата
, сообщает Variety
.
«Я очень взволнован тем, что сыграю этого знакового и суперинтересного героя. Да, он зло, но в то же время в нем много и других разных качество. Он харизматичный, мудрый, остроумный и сексуальный
», – отметил актер.
«Дракула» будет
трехсерийным телефильмом, за разработку которого отвечают канал BBC One и потоковый сервис Netflix. В основу нового телепроекта будет положен одноимённый роман ирландского писателя Брэма Стокера, написанный в 1897 году.
Каждый эпизод сериала будет длиться 90 минут, в таком же формате выходил и «Шерлок». За производство отвечает студия Hartswood Films, а исполнительными продюсерами вместе с Моффатом и Гэтиссом выступают Сью Верту
и Бен Ирвинг
. Съемки начнутся в следующем году.