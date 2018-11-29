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Кирилл Сафонов и Екатерина Вилкова оказались на «Холодных берегах»

29 ноября
2018 год

Новости кино >>
29 ноября 2018
Кинокомпания Star Media приступила к съемкам восьмисерийного триллера «Холодные берега» для канала «Россия 1», сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Кирилл Сафонов и Екатерина Вилкова оказались на «Холодных берегах»
фото: Star Media

По сюжету ленты богатая наследница Мария Сорокина пропадает без вести после ссоры с мужем Марком. Вести это дело начальник отделения полиции Борис Новинский поручает своей дочери и следователю Алине. Выясняется, что в городе действует маньяк, который душит и уродует молодых женщин, похожих на Марию Сорокину. Поиски Марии сближают ее мужа Марка и Алину.

Через семь лет у Алины и Марка крепкая семья. Но однажды он отправляется в командировку и встречает женщину, как две капли воды похожую на свою пропавшую без вести жену Марию. Марк бросает Алину ради женщины, так пугающе похожей на его первую жену. Одновременно с этим в городе снова начинают убивать молодых женщин – таинственный маньяк, о котором все уже забыли, снова выходит на охоту. Алина возвращается к полицейской работе и поискам маньяка, которые приводят ее к шокирующей разгадке.

Роли в фильме исполняют Кирилл Сафонов, Екатерина Вилкова, Александр Горбатов, Анастасия Микульчина, Сергей Пускепалис и Галина Польских, режиссером выступает Сергей Комаров.
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