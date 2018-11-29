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Кристен Стюарт присматривается к «Самому счастливому сезону»

29 ноября
2018 год

Новости кино >>
29 ноября 2018
Актриса Кристен Стюарт ведет переговоры об участии в новом режиссерском проекте Клеи ДюВалл «Самый счастливый сезон» (Happiest Season), сообщает The Hollywood reporter.

Кристен Стюарт присматривается к «Самому счастливому сезону»

Картина расскажет о женщине, которая собирается сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной во время семейной вечеринки. Однако консервативные родители партнерши не знают о ее сексуальной ориентации.

Сценарий ленты написала сама ДюВалл вместе с актрисой Мэри Холлэнд. Для ДюВалл «Самый счастливый сезон» будет второй режиссерской работой.
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