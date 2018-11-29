Кристен Стюарт присматривается к «Самому счастливому сезону»

Актриса Кристен Стюарт
ведет переговоры об участии в новом режиссерском проекте Клеи ДюВалл
«Самый счастливый сезон
» (Happiest Season), сообщает The Hollywood reporter
.
Картина расскажет о женщине, которая собирается сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной во время семейной вечеринки. Однако консервативные родители партнерши не знают о ее сексуальной ориентации.
Сценарий ленты написала сама ДюВалл вместе с актрисой Мэри Холлэнд
. Для ДюВалл «Самый счастливый сезон» будет второй режиссерской работой.