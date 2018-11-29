Фестивалям установили условия, при которых не требуются прокатные удостоверения

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, определяющий условия, при которых для фестивальных показов не нужно будет получать прокатные удостоверения, сообщается на сайте Кремля.
фото: Владимир Мединский на ММКФ/пресс-служба фестиваля
Ранее закон был принят Государственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации. Документ касается международных фестивалей, которые при этом должны быть включены в специальный перечень (его разработкой должно заняться Министерство культуры РФ). Для того, чтобы не получать «прокатку» фестиваль должен проходить не менее трех и не более 15 дней, а сам фильм должен быть показан не более пяти раз.
«…в случае проведения мероприятий данного кинофестиваля с периодичностью более одного раза в год их общая продолжительность не должна превышать 15 дней, а каждое мероприятие не должно длиться менее трех дней подряд при условии, что суммарное количество показов такого фильма на всех мероприятиях данного кинофестиваля не превышает пяти раз», – отмечается в сопутствующей документу справке Государственно-правового управления.
Также законом устанавливается, что прокатное удостоверение не потребуется в случае показа фильмов исключительно в культурно-просветительских целях в рамках осуществления уставной деятельности музеями, выставочными залами или образовательными организациями, реализующими основные и дополнительные образовательные программы.