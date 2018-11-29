Netflix займется анимационной вселенной по произведениям Роальда Даля

Стриминг-сервис Netflix купил права на произведения Роальда Даля
и собирается сделать по ним целую анимационную вселенную, первыми героями которой станут персонажи из таких произведений английского сказочника, как «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан» и «Матильда», сообщается на сайте
сервиса.
«Погружение в необыкновенные миры рассказов Роальда Даля – большая честь для нас. И мы благодарны Roald Dahl Story Company и семье Роальда Даля за оказанное нам доверие», – отмечается в сообщении компании.
В нем подчеркивается, что Netflix останется верным духу произведений писателя и постарается представить свежий и современный взгляд на его сказочный мир – с высочайшим уровнем анимационного производства. Работу над первым проектов из вселенной Даля сервис начнет уже в 2019 году, дата выхода проекта пока не названа.
В свою очередь источники американского издания The Hollywood reporter
утверждают, что данный проект сервиса может стать одним из самых дорогих в истории семейного кино. Так, по словам источников, сделка только по покупке прав на произведения Даля обошлась Netflix «девятизначную сумму». Компания приобрела права на 16 произведений, включая «Чарли и большой стеклянный фуникулер», «Большой и добрый великан», «Семейство Твит», «Лечение Джорджа Марвелуса» и «Огромный крокодил». Производственный же бюджет проекта, по их словам, может достигнуть 1 млрд долларов.