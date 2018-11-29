Netflix займется анимационной вселенной по произведениям Роальда Даля

ревью

В первых проектах стриминг-сервиса появятся герои «Чарли и шоколадной фабрики» и «Матильды».

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