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«Семь самураев» признаны лучшим иностранным фильмом

3 ноября
2018 год

Новости кино >>
3 ноября 2018
«Семь самураев» Акиры Куросавы возглавили рейтинг 100 лучших фильмов на иностранном языке, опубликованный BBC.

«Семь самураев»

Как отмечает издание, в составлении списка приняли участие 209 критиков из 43 стран, говорящие на 41 языке. В результате отбора получилось сто фильмов от 67 режиссёров из 24 стран на 19 языках. Среди них 27 принадлежат основателям кино, то есть, французам, а 25 лент представляют Восточную Азию. При этом лишь четыре фильма поставлены женщинами.

Второе место топа заняли «Похитители велосипедов» Витторио Де Сики, а третье закрепилось за «Токийской повестью» Ясудзиро Одзу. В лучшую десятку также попали «Расёмон» Куросавы, «Правила игры» Жана Ренуара, «Персона» Ингмара Бергмана, «8½» Федерико Феллини, «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо, «Любовное настроение» Вонга Кар Вая и «Сладкая жизнь» всё того же Феллини, занимающие с четвёртое по десятое места соответственно.

«Зеркало»

Советское кино в рейтинге представляют «Зеркало» (20-е место), «Андрей Рублёв» (40-е место), «Сталкер» (49-е место), «Солярис» Андрея Тарковского (57-е место), «Броненосец "Потёмкин"» Сергея Эйзенштейна (24-е место), «Иди и смотри» Элема Климова (59-е место) и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова (73-е место).

Кроме того, среди выбранных можно увидеть имена Райнера Вернера Фасбиндера, Жана-Люка Годара, Вернера Херцога, Карла Теодора Дрейера, Джузеппе Торнаторе, Жана Виго, Лукино Висконти, Луиса Бунюэля, Микеланджело Антониони, Фрица Ланга и других великих режиссёров. Новое тысячелетие представляют «Развод Надера и Симин» Асгара Фархади, «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, «Олдбой» Пака Чхан-Ука, «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки, «Город Бога» Фернандо Мейреллеша и Кати Лунд, «Четыре месяца, три недели и два дня» Кристиана Мунджу, «Любовь» Михаэля Ханеке, «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона и «Амели» Жана-Пьера Жене. Завершает топ «Пейзаж в тумане» Тео Ангелопулоса.
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