«Семь самураев» признаны лучшим иностранным фильмом

«Семь самураев» Акиры Куросавы
возглавили рейтинг 100 лучших фильмов на иностранном языке, опубликованный BBC
.
Как отмечает издание, в составлении списка приняли участие 209 критиков из 43 стран, говорящие на 41 языке. В результате отбора получилось сто фильмов от 67 режиссёров из 24 стран на 19 языках. Среди них 27 принадлежат основателям кино, то есть, французам, а 25 лент представляют Восточную Азию. При этом лишь четыре фильма поставлены женщинами.
Второе место топа заняли «Похитители велосипедов» Витторио Де Сики
, а третье закрепилось за «Токийской повестью» Ясудзиро Одзу
. В лучшую десятку также попали «Расёмон» Куросавы
, «Правила игры» Жана Ренуара
, «Персона» Ингмара Бергмана
, «8½» Федерико Феллини
, «Четыреста ударов» Франсуа Трюффо
, «Любовное настроение» Вонга Кар Вая
и «Сладкая жизнь»
всё того же Феллини, занимающие с четвёртое по десятое места соответственно.
Советское кино в рейтинге представляют «Зеркало»
(20-е место), «Андрей Рублёв»
(40-е место), «Сталкер»
(49-е место), «Солярис» Андрея Тарковского
(57-е место), «Броненосец "Потёмкин"» Сергея Эйзенштейна
(24-е место), «Иди и смотри» Элема Климова
(59-е место) и «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
(73-е место).
Кроме того, среди выбранных можно увидеть имена Райнера Вернера Фасбиндера
, Жана-Люка Годара
, Вернера Херцога
, Карла Теодора Дрейера
, Джузеппе Торнаторе
, Жана Виго
, Лукино Висконти
, Луиса Бунюэля
, Микеланджело Антониони
, Фрица Ланга
и других великих режиссёров. Новое тысячелетие представляют «Развод Надера и Симин» Асгара Фархади
, «Лабиринт Фавна» Гильермо дель Торо, «Олдбой» Пака Чхан-Ука, «Жизнь других» Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, «Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки, «Город Бога» Фернандо Мейреллеша и Кати Лунд, «Четыре месяца, три недели и два дня» Кристиана Мунджу, «Любовь» Михаэля Ханеке, «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона и «Амели» Жана-Пьера Жене. Завершает топ «Пейзаж в тумане» Тео Ангелопулоса.
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