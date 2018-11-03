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Ребекка Холл и Эйса Гонсалес сыграют в «Годзилле против Кинг-Конга»

3 ноября
2018 год

Новости кино >>
3 ноября 2018
Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Ребекка Холл присоединились к команде кайдзю-фильма Адама Вингарда «Годзилла против Кинг-Конга». Об этом сообщают издания Deadline и Variety.


Главная роль закреплена за Александром Скарсгардом. Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун объединит собой серию лент про двух гигантских чудовищ, поскольку она задействована в сиквеле «Годзиллы» 2014 года. Компанию им также составят Демиан Бишир, Брайан Тайри Генри («Атланта») и Джулиан Деннисон («Дэдпул 2»).

За декорации отвечает художник Томас Хаммок, а автором сценария числится Терри Россио. «Годзиллу против Кинг-Конга» следует ожидать 22 мая 2020-го.
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