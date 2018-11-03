«Ночную стражу» Терри Пратчетта адаптируют для малого экрана

Помимо грядущей адаптации «Благих знамений»
, с именем Терри Пратчетта
будет связан ещё один сериал.
Согласно THR
, телевизионная сеть BBC America заказала восьмисерийный сезон «Стражи»
, основанной на произведении знаменитого писателя. Сценаристом будущего телешоу выступает Саймон Аллен
. За производство отвечают BBC Studios и компания Narrativia, основанная Пратчеттом. Исполнительными продюсерами числятся Хилари Сэлмон
, Бен Дональд
, Роб Уилкинс
и Фил Коллинсон
.
Зрителей ожидает панк-рок-триллер, основой для которого послужила «Ночная стража»
, входящая в цикл «Плоский мир»
. Речь пойдёт о копах, пытающихся спасти ветхий город.
По словам Саймона Аллена, «события, которые происходят в нашем мире, так похожи на то безумие в "Плоском мире". Нельзя придумать времени лучше, чтобы вернуть на малые экраны веселье, огонь и ярость Терри. И нельзя придумать места лучше, чем BBC America».
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