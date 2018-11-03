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«Ночную стражу» Терри Пратчетта адаптируют для малого экрана

3 ноября
2018 год

Новости кино >>
3 ноября 2018
Помимо грядущей адаптации «Благих знамений», с именем Терри Пратчетта будет связан ещё один сериал.

Согласно THR, телевизионная сеть BBC America заказала восьмисерийный сезон «Стражи», основанной на произведении знаменитого писателя. Сценаристом будущего телешоу выступает Саймон Аллен. За производство отвечают BBC Studios и компания Narrativia, основанная Пратчеттом. Исполнительными продюсерами числятся Хилари Сэлмон, Бен Дональд, Роб Уилкинс и Фил Коллинсон.


Зрителей ожидает панк-рок-триллер, основой для которого послужила «Ночная стража», входящая в цикл «Плоский мир». Речь пойдёт о копах, пытающихся спасти ветхий город.

По словам Саймона Аллена, «события, которые происходят в нашем мире, так похожи на то безумие в "Плоском мире". Нельзя придумать времени лучше, чтобы вернуть на малые экраны веселье, огонь и ярость Терри. И нельзя придумать места лучше, чем BBC America».
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