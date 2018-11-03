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Юэн Макгрегор превратится в суперзлодея DC

3 ноября
2018 год

Новости кино >>
3 ноября 2018
Юэн Макгрегор воплотит образ суперзлодея Чёрной Маски в кинокомиксе DC «Хищные птицы» (Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R. Об этом собщает Deadline.

Под маской персонажа Макгрегора будет скрываться бывший бизнесмен Роман Сионис, впоследствии ставший лидером криминальной группировки «Общество фальшивых лиц Готема».

Юэн Макгрегор превратится в суперзлодея DC
фото: variety.com

Главные роли в картине закреплены за Марго Робби (Харли Квинн), Мэри Элизабет Уинстэд (Охотница), Джерни Смоллетт-Белл (Чёрная Канарейка) и Рози Перес (Рене Монтойя).

Режиссёром ленты числится Кэти Ян. Релиз запланирован на 7 февраля 2020 года.
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