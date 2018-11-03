Юэн Макгрегор превратится в суперзлодея DC

Юэн Макгрегор
воплотит образ суперзлодея Чёрной Маски в кинокомиксе DC «Хищные птицы»
(Birds of Prey), которому присвоен рейтинг R. Об этом собщает Deadline
.
Под маской персонажа Макгрегора будет скрываться бывший бизнесмен Роман Сионис, впоследствии ставший лидером криминальной группировки «Общество фальшивых лиц Готема».
Главные роли в картине закреплены за Марго Робби
(Харли Квинн), Мэри Элизабет Уинстэд
(Охотница), Джерни Смоллетт-Белл
(Чёрная Канарейка) и Рози Перес
(Рене Монтойя).
Режиссёром ленты числится Кэти Ян
. Релиз запланирован на 7 февраля 2020
года.
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