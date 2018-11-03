Съёмки экранизации игры Call of Duty запланированы на весну 2019-го

Съёмки киноадаптации компьютерной игры Call of Duty
начнутся весной 2019 года, уверяет ComicBookMovie
. По словам сценариста будущей ленты Кирана Фицджеральда
, её релиз следует ожидать в 2020 или 2021 году.
Режиссёрское кресло займёт Стефано Соллима
, снявший сиквел «Убийцы»
. Сюжет не будет связан с играми серии, но существует вероятность, что события развернутся в современном мире, а сам фильм даст толчок киновселенной. Продюсером выступает Бобби Котик
.
Call of Duty представляет собой серию компьютерных игр в жанре шутера от первого лица, посвящённых военным действиям в разные периоды истории (включая вымышленые), которые издают Activision и Aspyr Media. В серию входят четырнадцать основных игр (создаются компаниями Infinity Ward и Treyarch) и десять ответвлений. Первая игра вышла в 2003-м, а последняя на данный момент часть — Call of Duty: Black Ops 4
— увидела свет 12 октября текущего года.
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