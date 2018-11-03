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Трисс Меригольд станет актриса из «поттерианы»

3 ноября
2018 год

Новости кино >>
3 ноября 2018
Анна Шаффер, сыгравшая Ромильду Вейн в нескольких частях «поттерианы», утверждена на роль Трисс Меригольд в новой телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак», которую создаёт шоураннер Лорен Шмидт для Netflix. Об этом сообщает издание Screen Rant.

Трисс Меригольд

Образ Геральта из Ривии воплотит Генри Кавилл. Фрейе Аллан досталась роль Цири, а Аня Чалотра станет Йеннифер. Лютика доверили Джои Бэти.

В образе королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон. Компанию им также составят Адам Леви (Мышовур), Милли Брэйди (Ренфри), Майэнн Бёринг (Тиссая Де Врие), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Мими Дивени (Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид (Сабрина Глевиссиг) и другие актёры.

За постановку отвечают Алик Сахаров и Томаш Багиньски.
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