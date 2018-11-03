Трисс Меригольд станет актриса из «поттерианы»

Анна Шаффер
, сыгравшая Ромильду Вейн в нескольких частях «поттерианы»
, утверждена на роль Трисс Меригольд
в новой телевизионной адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак»
, которую создаёт шоураннер Лорен Шмидт
для Netflix. Об этом сообщает издание Screen Rant
.
Образ Геральта из Ривии воплотит Генри Кавилл
. Фрейе Аллан
досталась роль Цири, а Аня Чалотра
станет Йеннифер. Лютика доверили Джои Бэти
.
В образе королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй
. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон
. Компанию им также составят Адам Леви
(Мышовур), Милли Брэйди
(Ренфри), Майэнн Бёринг
(Тиссая Де Врие), Ларс Миккельсен
(Стрегобор), Мими Дивени
(Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид
(Сабрина Глевиссиг) и другие актёры.
За постановку отвечают Алик Сахаров
и Томаш Багиньски
.
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