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Владимир Хотиненко монтирует полнометражную версию «Демона революции»

30 ноября
2018 год

Новости кино >>
30 ноября 2018
Режиссер Владимир Хотиненко работает на «Мосфильме» над картиной «Ленин», которая будет полнометражной версии его сериала «Демон революции», в ноябре прошлого года выходившего на канале «Россия 1».

Владимир Хотиненко монтирует полнометражную версию «Демона революции»
фото: mosfilm.ru

«Мы решили сделать киноверсию восьмисерийного телефильма «Демон революции». Ведь особенность телепроекта в том, что его один раз транслировали, и неизвестно, когда еще покажут. А кино всегда остается кино. Кроме того, восемь серий – это долго: не так просто найти время и для показа, и для просмотра. А мы хотим попробовать в компактном двухчасовом варианте рассказать историю того периода, когда поезд привез Ленина в Россию», – приводится цитата режиссера на официальном сайте «Мосфильма».

По словам Хотиненко, главной в «полном метре» будет все та же история противостояния Ленина и Парвуса, которых сыграли Евгений Миронов и Федор Бондарчук соответственно. При этом линия романтических отношений Инессы Арманд (ее в сериале играла Виктория Исакова) и Владимира Ленина будет существенно сокращена по сравнению с телеверсией.

Монтаж фильма, по оценке Хотиненко, займет еще около месяца, затем заново будет сделано озвучание. Выпустить картину в прокат режиссер надеется в начале ноября 2019 года.
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