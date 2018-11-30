Владимир Хотиненко монтирует полнометражную версию «Демона революции»

«Мы решили сделать киноверсию восьмисерийного телефильма «Демон революции». Ведь особенность телепроекта в том, что его один раз транслировали, и неизвестно, когда еще покажут. А кино всегда остается кино. Кроме того, восемь серий – это долго: не так просто найти время и для показа, и для просмотра. А мы хотим попробовать в компактном двухчасовом варианте рассказать историю того периода, когда поезд привез Ленина в Россию», – приводится цитата режиссера на официальном сайте «Мосфильма».
По словам Хотиненко, главной в «полном метре» будет все та же история противостояния Ленина и Парвуса, которых сыграли Евгений Миронов и Федор Бондарчук соответственно. При этом линия романтических отношений Инессы Арманд (ее в сериале играла Виктория Исакова) и Владимира Ленина будет существенно сокращена по сравнению с телеверсией.
Монтаж фильма, по оценке Хотиненко, займет еще около месяца, затем заново будет сделано озвучание. Выпустить картину в прокат режиссер надеется в начале ноября 2019 года.