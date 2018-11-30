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Студентам ВГИКа будут платить стипендии имени Станислава Говорухина

30 ноября
2018 год

Новости кино >>
30 ноября 2018
Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти С.С.Говорухина», сообщается на официальном сайте Кремля.

Студентам ВГИКа будут платить стипендии имени Станислава Говорухина

Согласно документу, с 2019 году Правительство РФ учредит 10 персональных стипендий имени С.С.Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа. Размер стипендий и порядок их назначения будет установлен позже.

Министерство культуры РФ должно будет «обеспечить производство документального фильма», посвященного памяти Говорухина, а правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски режиссеру и присвоении имени Говорухина одной из столичных улиц.

Станислав Говорухин скончался в июне этого года в возрасте 82 лет. В числе его самых известных работ – «Место встречи изменить нельзя», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину». Последним вышедшим фильмом Говорухина стала лента «Конец прекрасной эпохи» по мотивам прозы Сергея Довлатова. Станислав Говорухин был известен также как актёр. Он снялся более, чем в 20 фильмах, самой известной его актёрской работой была роль Крымова в «Ассе» Сергея Соловьева.
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АссаБлагословите женщинуВорошиловский стрелокДесять негритятКонец прекрасной эпохиМесто встречи изменить нельзяПриключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

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