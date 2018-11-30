Студентам ВГИКа будут платить стипендии имени Станислава Говорухина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об увековечении памяти С.С.Говорухина», сообщается на официальном сайте Кремля
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Согласно документу, с 2019 году Правительство РФ учредит 10 персональных стипендий имени С.С.Говорухина для студентов режиссерского факультета ВГИКа. Размер стипендий и порядок их назначения будет установлен позже.
Министерство культуры РФ должно будет «обеспечить производство документального фильма», посвященного памяти Говорухина, а правительству Москвы рекомендовано рассмотреть вопрос об установлении мемориальной доски режиссеру и присвоении имени Говорухина одной из столичных улиц.
Станислав Говорухин скончался в июне этого года
в возрасте 82 лет. В числе его самых известных работ – «Место встречи изменить нельзя
», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
», «Десять негритят
», «Ворошиловский стрелок
», «Благословите женщину
». Последним вышедшим фильмом Говорухина стала лента «Конец прекрасной эпохи
» по мотивам прозы Сергея Довлатова. Станислав Говорухин был известен также как актёр. Он снялся более, чем в 20 фильмах, самой известной его актёрской работой была роль Крымова в «Ассе
» Сергея Соловьева
.