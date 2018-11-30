Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам

30 ноября
2018 год

Новости кино >>
30 ноября 2018
В сети появился трейлер криминальной драмы «Время возмездия» режиссера Кэрин Кусамы («Тело Дженнифер»). Главную героиню в картине сыграла Николь Кидман, и многие критики отметили, что это лучшая роль за всю карьеру актрисы.


По сюжету внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин (Кидман) невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия...

Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам

В съемках ленты также приняли участие Тоби Кеббелл, Татьяна Маслани, Себастьян Стэн, Скут Макнэйри, Брэдли Уитфорд, Тоби Хасс, Джеймс Джордан, Бо Напп, Джейд Петтиджон и другие.

В российский прокат «Время возмездия» выйдет 14 марта 2019 года.
версия для печати
Ссылки по теме
Николь Кидман станет копом
Брак с Томом Крузом уберег Николь Кидман
Николь Кидман поужинала с российскими звездами в Санкт-Петербурге
Мужа Николь Кидман перепутали с бездомным
Николь Кидман расскажет историю гонконгских экспатрианток
Поиск по меткам
Американское киноБоевикТрейлертриллер
персоны
Тоби КеббеллНиколь КидманСкут МакнэйриТатьяна МасланиБо НаппСебастьян СтэнБрэдли УитфордТоби Хасс

фотографии >>
Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам фотографии
Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам фотографии
Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам фотографии
Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
все фильмы в прокате >>

ревью