Постаревшая Николь Кидман мстит и бандитам, и копам

В сети появился трейлер криминальной драмы «Время возмездия»
режиссера Кэрин Кусамы
(«Тело Дженнифер»
). Главную героиню в картине сыграла Николь Кидман
, и многие критики отметили, что это лучшая роль за всю карьеру актрисы.
По сюжету внедренная в преступную банду Лос-Анджелеса хрупкая Эрин (Кидман) невольно влюбляется в своего напарника. Однако её жизнь меняется навсегда, когда тщательно подготовленная спецоперация неожиданно идет не по плану. Спустя несколько лет прошлое вновь настигнет девушку, но уже сильную и безжалостную. Грядет время возмездия...
В съемках ленты также приняли участие Тоби Кеббелл
, Татьяна Маслани
, Себастьян Стэн
, Скут Макнэйри
, Брэдли Уитфорд
, Тоби Хасс
, Джеймс Джордан
, Бо Напп
, Джейд Петтиджон
и другие.
В российский прокат «Время возмездия»
выйдет 14 марта 2019 года.