Фильм «Знаешь, мама, где я был?» получил «азиатский Оскар»

В австралийском Брисбене прошла церемония вручения кинопремии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards), где награду за лучший анимационный фильм получила лента «Знаешь, мама, где я был?
», сообщается на официальном сайте премии
.
Фильм-воспоминание, лирическая комедия, исторический трагифарс, семейный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» посвящен детству Резо Габриадзе
– сценариста «Мимино
» и «Кин-дза-дза
», создателя легендарного театра марионеток. Короткие забавные истории, рассказанные им самим, кажутся придуманными от первого до последнего слова - и в то же время в каждом слове правдивыми. Они нарисованы несколькими росчерками пера, одушевлены легким движением в технике перекладки (всего двумя аниматорами - Елизаветой Астрецовой
и Светланой Матросовой
) и собраны, словно мозаика, в большое кино режиссером Лео Габриадзе
(сыном Резо) и продюсером Тимуром Бекмамбетовым
.
Конкурентами картины Габриадзе были российская «Гофманиада
», японские ленты «Мирай из будущего
» Мамору Хосоды
и «Укрась прощальное утро цветами обещания
» Мари Окада
, а также тайваньская картина «На дороге к счастью
» Сун Суньинь
.
Лучшим полнометражным фильмом Азиатско-Тихоокеанского региона были названы «Магазинный воришки
» Хирокадзу Корээда
, гран-при жюри достался «Пылающему
» Чхан Дон Ли
, лучшим режиссером стал ливанская постановщица Надин Лабаки
. Международное жюри премии в этом году возглавлял российский продюсер Александр Роднянский
.