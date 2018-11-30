Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Знаешь, мама, где я был?» получил «азиатский Оскар»

30 ноября
2018 год

Новости кино >>
30 ноября 2018
В австралийском Брисбене прошла церемония вручения кинопремии Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Screen Awards), где награду за лучший анимационный фильм получила лента «Знаешь, мама, где я был?», сообщается на официальном сайте премии.

Фильм «Знаешь, мама, где я был?» получил «азиатский Оскар»

Фильм-воспоминание, лирическая комедия, исторический трагифарс, семейный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?» посвящен детству Резо Габриадзе – сценариста «Мимино» и «Кин-дза-дза», создателя легендарного театра марионеток. Короткие забавные истории, рассказанные им самим, кажутся придуманными от первого до последнего слова - и в то же время в каждом слове правдивыми. Они нарисованы несколькими росчерками пера, одушевлены легким движением в технике перекладки (всего двумя аниматорами - Елизаветой Астрецовой и Светланой Матросовой) и собраны, словно мозаика, в большое кино режиссером Лео Габриадзе (сыном Резо) и продюсером Тимуром Бекмамбетовым.

Конкурентами картины Габриадзе были российская «Гофманиада», японские ленты «Мирай из будущего» Мамору Хосоды и «Укрась прощальное утро цветами обещания» Мари Окада, а также тайваньская картина «На дороге к счастью» Сун Суньинь.

Лучшим полнометражным фильмом Азиатско-Тихоокеанского региона были названы «Магазинный воришки» Хирокадзу Корээда, гран-при жюри достался «Пылающему» Чхан Дон Ли, лучшим режиссером стал ливанская постановщица Надин Лабаки. Международное жюри премии в этом году возглавлял российский продюсер Александр Роднянский.
версия для печати
персоны
Тимур БекмамбетовЛеван ГабриадзеРеваз ГабриадзеНадин ЛабакиЧхан-дон ЛиАлександр РоднянскийМамору Хосода
фильмы
ГофманиадаЗнаешь, мама, где я был?Кин-дза-дза!Магазинные воришкиМиминоМирай из будущегоПылающийУкрась прощальное утро цветами обещания

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Анатолий Гущин
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Александр Лыков
Рафаэль Мукаев
Вячеслав Невинный
Александр Никитин (III)
Алексей Фатеев
Гаэль Гарсия Берналь
Гийом Гуикс
Элайша Катберт
Ричард Кренна
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine
музыкальный фильм
США, 1972
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
Эллиот – самый маленький олень Санты
приключения, семейное кино
Канада, 2018
Догвилль
детектив, драма, триллер
Германия, Италия, США, 2003
все фильмы в прокате >>

ревью